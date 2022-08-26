Шантаж не срабатывает, – Мусиенко объяснил, зачем россияне отключали ЗАЭС от электросети
Запорожская АЭС снова заработала. Отсоединив ее от сети, оккупанты попытались шантажировать угрозой ядерного терроризма против Украины.
Об этом 24 каналу заявил военный эксперт Александр Мусиенко. Он подчеркнул, что россия прибегла к беспрецедентному ядерному террору, которого еще не было в истории.
Читайте такжероссия устроит спектакль на Запорожской АЭС, – эксперт по ядерной безопасности о миссии МАГАТЭ
"Шантаж не срабатывает ни на нас, ни на наших партнерах"
Мусиенко отметил, что есть две опции относительно того, для чего россия использует Запорожскую АЭС. Во-первых, это шантаж из-за угроз ядерного терроризма против Украины.
По его словам, россия прибегла к беспрецедентному в истории ядерному террору, чего до сих пор не было. Ведь вооружение оккупантов находится непосредственно на ЗАЭС и рядом с ней. К тому же, российские военные постоянно обстреливают станцию.
Они видят, что этот шантаж не работает ни на нас, ни на наших партнеров. Поэтому прибегают ко второй форме шантажа – отключению ЗАЭС от общей энергосети Украины,
– заметил военный эксперт.
Да, подчеркнул он, захватчики фактически пытаются создать Украине экономические и энергетические проблемы. Теперь они постепенно зондируют сценарий, как это можно создать.
Мусиенко объяснил, зачем россия отключала ЗАЭС от электросети: смотрите видео
"Позиция силы и ядерного сдерживания"
Мусиенко считает, что на то, что ЗАЭС снова подключили к сети, повлияло и заявление главы МИД Великобритании и кандидата на пост премьер-министра Лиз Трасс о готовности применить ядерное оружие в случае угрозы.
По его мнению, единство Запада и серьезность сигналов, идущих с его стороны россии, срабатывают.
Позиция силы и ядерного сдерживания, позиция вообще сдерживания россии. Вот такие решительные заявления и готовность перейти к действиям работает гораздо лучше, чем глубокая обеспокоенность,
– подчеркнул военный эксперт.
Он считает, что россию дожали в вопросе визита на Запорожскую АЭС миссии МАГАТЭ. И она прибудет на станцию. Ведь Украина заинтересована в том, чтобы делегация могла убедиться, насколько обеспечены все условия и безопасен ли радиационный фон и излучение.
Провокации россии на Запорожской АЭС: что известно
- Весной оккупанты захватили Запорожскую атомную электростанцию. русские захватчики превратили ее в военную базу.
- 6 августа российские военные едва не попали по 174 контейнерам отработанного ядерного топлива. А 11 августа захватчики едва не попали в энергоблок на ЗАЭС.
- 13 августа оккупанты в очередной раз прибегли к провокациям на Запорожской АЭС. Из района парковой зоны в сторону атомной электростанции и промышленной территории велись обстрелы.
- Также стало известно, что россияне заминировали Запорожскую АЭС и цинично угрожают ее взорвать, если Украина вернет себе контроль над станцией.
- 18 августа генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси подтвердил готовность возглавить миссию на Запорожскую атомную электростанцию.
- 25 августа действия российских захватчиков повлекли за собой первое в истории полное отключение Запорожской АЭС. Несмотря на провокацию врага, уровень радиации в Энергодаре все еще в норме.
- На следующий день Запорожскую АЭС удалось подключить к энергосети. ЗАЭС заработала и производит электроэнергию для нужд Украины.
Обратите внимание – что делать при взрыве на АЭС: смотрите видео