Без договора: кого могут отключить от электроснабжения с 1 апреля

После 31 марта 1300 компаний в Украине рискуют быть отключенными от электроснабжения. Потому что заканчивается договор на обслуживание этих клиентов.

От электропитания с 1 апреля должны быть отключены клиенты поставщика "последней надежды" (ГП "Укринтерэнерго"), в том числе 64 столичных потребителя-юридических лиц. Об этом "Укринтерэнерго" официально сообщило оператору системы распределения ДТЭК Киевские электросети – рассказали представители ДТЭК.

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Вероятно, что аналогичные письма получили операторы системы распределения по всей Украине. По информации на сайте ГП "Укринтерэнерго", его клиентами являются более 1300 организаций по всей Украине. Среди них – водоканалы, теплоцентрали, государственные предприятия и госшахты.

Что такое поставщик "последней надежды" и кто стал его клиентом?С 1 января 2019 года в Украине вступила в силу реформа рынка электроэнергии. Наибольшие изменения претерпели условия поставки электроэнергии для юридических лиц. Предприятия, организации, учреждения, чья договорная мощность электроустановок превышает 150 кВт, должны до 11 декабря 2018 года выбрать себе поставщика электроэнергии и заключить с ним договор на рыночных условиях. Компании, которые не нашли поставщика на новом рынке, согласно ст. 64 ЗУ "О рынке электроэнергии" и решением Кабинета Министров, с 1 января стали клиентами поставщика "последней надежды", функции которого по всей территории Украины выполняет ГП "Укринтерэнерго". Всего их, по данным операторов системы распределения, по всей стране – 1 тысяча 339 потребителей. С 1 апреля организации, которые не заключили договоры с поставщиком электроэнергии, должны быть отключены.

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Кого могут отключить

По данным ДТЭК, в Киеве по состоянию на 19 марта 2019 года кандидатами на отключение 64 организации, которые не заключили договор с новым электропоставщиком. Среди них:

- 2 предприятия "Укроборонпрома" (завод "Маяк" и ГП "Киевский научно-исследовательский институт гидроприборов");

- "Центр государственного земельного кадастра" (администрирует базу данных всех земельных участков);

- киностудия Довженко;

- несколько предприятий КП "Киевпастранс";

- "ДОМ-СЕРВИС 19" (дома застройщика Войцеховского на Харьковском шоссе).

В Днепропетровской области это, в частности:

- "Международный аэропорт Кривой Рог";

- КП "Скоростной трамвай";

- КП "Городской троллейбус";

- ОАО "Криворожский завод горного машиностроения";

- КП "Днепротеплоэнерго";

- КП "Марганецкое производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства" Днепропетровского облсовета.

В Донецкой области:

- КП "Вода Донбасса" – водоснабжение Донецкой области;

- ГЧП "Кривбаспромводоснабжение" - водоснабжение г. Кривой Рог;

- Филиал "Управление магистральных газопроводов Харьковтрансгаз" АО "Укртрансгаз".



В Украине под угрозой отключения от электроснабжения оказались 1300 организаций

Почему их могут отключить

Согласно закону, поставщик "последней надежды" (ППН) не имел права отказать в заключении договора и был обязан предоставлять услуги по поставке электроэнергии, но не более чем 90 дней, то есть с 1 января по 1 апреля.

Далее ППН должен инициировать прекращение электроснабжения потребителю, если за 3 месяца клиент не выбрал себе поставщика электроэнергии и не заключил с ним договор на рыночных условиях. Об этом говорится в части 9 ст. 64 Закона Украины "О рынке электроэнергии".

"В новых условиях рынка оператор системы распределения (ОСР) просто обязан незамедлительно исполнить предписание и прекратить электроснабжение потребителю, получив от поставщика "последней надежды" такую заявку. Это такая же функция ОСР, как и распределение электроэнергии по сетям, эксплуатация и ремонт сетей, подстанций, линий электроснабжения", – пояснил коммерческий директор ДТЭК Киевские электросети " Александр Бемм.

Если ОСР не выполнит заявку об отключении вопреки предписанию поставщика – это будет нарушение закона, фактически это воровство электроэнергии.

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Какие причины не заключения договоров

Причины отсутствия договоров с поставщиками электроэнергии можно разделить на две группы, пояснил Александр Бемм.

Первая – это предприятия, которые в январе-феврале не успели провести тендеры в соответствии с законодательством. Впрочем, сначала таких предприятий, которые должны были обслуживаться поставщиком "последней надежды", в ДТЭК Киевские электросети было 300, сейчас – 64. Кроме них, в Киеве – 24 тысячи клиентов, которые нашли своего поставщика и решают вопрос с оплатой, долгами и тому подобное. Они не имеют угроз быть отключенными.

Вторая причина – задолженность. Предприятия не платят за потребленную электроэнергию поставщику "последней надежды". В частности, предприятия "Киевпастранса", по данным ДТЭК, еще не расплатились за потребленную в феврале электроэнергию.

И получается ситуация, когда конечный потребитель исправно платит свои счета, но может быть лишен электро-, водоснабжения и услуг по перевозке городским транспортом, потому что организация, которая предоставляет эти услуги, не заключила договор с поставщиком электроэнергии. Или имеет долги.

При этом если клиент не согласен с суммой в счетах, отключением или переводом поставщика "последней надежды", то все эти вопросы он решает исключительно с поставщиком.



Задолжность за электроэнергию грозит отключением по новому законодательству

Что делать?

Только в Киеве компаний-поставщиков электроэнергии – 87 (а не только ДТЭК). По стране их более 200.

"Если хочешь получать услугу – можно договориться. Надо вести поиски", – уверен Бемм.

В ДТЭК отметили: правила работы на рынке, которые предусматривают прекращение электроснабжения должникам, действуют во всех европейских странах, в частности, Латвии, Молдове, Германии, Испании и др. Они являются неотъемлемой составляющей свободного рынка электроэнергии.

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Но очевидно, что в Украине законодательная база недостаточно регулирует этот проблемный вопрос. По состоянию на сейчас выход, который видят в ДТЭК: собираться вместе компаниям-должникам, местным властям и поставщикам – и договариваться.

При этом на сайте КГГА, например, просто "с прискорбием" сообщают о ситуации с возможностью отключения 64 организаций. И пока что не дают ни обещаний, ни рекомендаций, как проблему решить.