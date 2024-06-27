В "Укрэнерго" озвучили сценарии отключений света зимой

Украину ждет непростая ситуация в энергосистеме этой зимой. Сейчас энергетики разработают сразу несколько сценариев, которые помогут пройти этот этап.

Об этом сообщил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Чиновник также объяснил, от чего будет зависеть степень сложности.

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Зима будет непростой. Реальная ситуация будет зависеть от многих факторов, основной из которых – обстрелы. Невозможно сейчас предсказать их характер, массированность и точность,

– отметил Кудрицкий.

Какими могут быть отключения зимой

Руководитель "Украэнерго" добавил, что специалисты рассматривают несколько сценариев, но готовятся к худшему. При этом есть оптимистический и песемистический сценарий.

Пессимистический – предусматривает, что массированные обстрелы будут продолжаться. Как следствие, определенные объекты энергетики выйдут из строя. Поэтому, зимой будет меньше генерации, чем предусмотрено базовым планом.

Оптимистичный – предусматривает, что попаданий не будет или их будет немного, и энергетикам удастся восстановить больше объектов, чем это предусмотрено по плану. Тогда отключения будут немного меньше.

Лучше быть готовыми к худшему

При этом Кудрицкий отметил, что стоит быть готовыми к сложным сценариям зимой.

"Это лучше, чем сейчас пообещать людям, что все будет хорошо и зима пройдет без отключений, а потом придется их вводить", – добавил он.

К слову, компания ДТЭК потеряла 90% своих генерирующих мощностей в результате систематических российских обстрелов объектов энергетики.