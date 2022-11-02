Рестораны McDonald's возобновили работу в Ивано-Франковске и 2 городах Киевской области

В среду, 2 ноября, McDonald's снова открылся в Ивано-Франковске. Кроме того, открытия ресторанов фаст-фуда продолжаются и в Киевской области.

Как отмечают в пресс-службе, рестораны работают с 9:00 до 21:00 по всем каналам продаж и соблюдают расширенные правила безопасности. Работу ресторанов будут останавливать при отключении электроэнергии и продолжать работу ориентировочно через час после возобновления электроснабжения.

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Где открыли заведения

В Ивано-Франковске ресторан работает по адресу: улица Миколайчука Ивана, 2. В Киевской области двери открылись для посетителей в Броварах на улице Киевской, 239 и в Белой Церкви на проспекте Независимости.

Отмечают, что заведения закрываются во время воздушной тревоги, чтобы работники и посетители могли перейти в ближайшее укрытие.

Несмотря на это, команда оперативно выдает уже оплаченные заказы, пока останавливает производственные процессы и выключает оборудование перед закрытием. Ресторан продолжает работу ориентировочно через час после отмены тревоги: это время требуется на включение и настройку оборудования и подготовки работников к работе.

Если воздушная тревога будет отменена менее чем за час до закрытия, ресторан откроется на следующий день.

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