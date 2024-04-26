Авиаэксперт объяснил разницу между ракетами ATACMS и Storm Shadow

Украина, вероятно, получит высокоточные ракеты ATACMS радиусом действия 300 километров. Благодаря этому оружию можно проводить эффективные операции, в отличие от того, что делает Россия, когда просто забрасывает Украину сотнями ракет и дронов, которые не попадают в цели.

Такое мнение 24 Каналу высказал авиаэксперт, заместитель генерального директора компании по производству РЭБ Анатолий Храпчинский, добавив, что украинцы уже видели результат работы ATACMS. В частности говорится об ударах по Джанкою.

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Ракеты эффективно себя показали

Мы видели, что произошло в оккупированном Джанкое, когда там отработали ATACMS по аэродрому. Было высокоточное попадание, в частности в современные системы противовоздушной обороны России, хотя враг убеждал якобы их С-400 может сбивать любые цели.

Кроме этого, поврежден склад боекомплекта, авиационный парк вертолетов, самолетов. Поэтому в оккупированном Крыму много целей для ATACMS. Не надо забывать и о территориях, которые рядом с линией соприкосновения. Там также есть определенные элементы, склады, командные пункты.

Думаю, высокоточные ракеты будут привлечены именно для важных объектов и с расчетом на то, что нужно Вооруженным Силам для уничтожения стратегических целей на территории, которую оккупировала Россия,

– отметил авиаэксперт.

Хотя в СМИ сообщают о передаче якобы 100 ракет, но нет информации о точном количестве ATACMS. К тому же это не означает, что все ракеты поступят сразу, вероятно, их будут передавать партиями.

Какое отличие между ATACMS и Storm Shadow

Если говорить о дальнобойном оружии, то сейчас Украина имеет ATACMS, Storm Shadow, SCALP-EG – весь этот вид вооружения мы уже видели. Дополнить комплект должны были бы немецкие Taurus.

ATACMS – это ракеты, которые используются с "поверхности – поверхности". Если говорим о Storm Shadow или SCALP-EG – это ракеты "воздух – поверхность", поэтому они имеют разное применение,

– рассказал Анатолий Храпчинский.

Кроме этого, у них разная эксплуатация: с авиационных или наземных носителей. Если использовать с авиации, то здесь быстрое реагирование, ведь самолеты подлетели, отстреляли и улетели обратно.

ATACMS для Украины: что известно