В сети распространяют фейк об отмене экстренных отключений: заявление Укрэнерго
Источник:Укрэнерго
Из-за постоянных ракетных обстрелов Россией критической инфраструктуры по всей Украине вынуждены время от времени применять аварийные отключения света. Конечно, это приводит к дискомфорту, и, конечно, это плодородная почва для попыток взбудоражить общество.
Такие попытки зафиксировали и в "Укрэнерго". В компании сообщили, что в сети стали распространять ложную информацию об отменах таких отключений.
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Попытка взбудоражить общество
А чтобы такой инфоповод выглядел более правдоподобно, злоумышленники заморочились и создали фальшивую страницу "Укрэнерго". В энергетической компании подчеркнули, что подобная затея – это попытка взбудоражить общество ложной информацией, ведь о возможности отмены аварийных отключений в сегодняшних реалиях речь даже не идет.
Напомним, аварийные отключения – это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме. Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему,
– отметили в "Укрэнерго".
Так что в компании призвали украинцев обращать внимание только на информацию из официальных источников, а также сообщать, если увидите в сети фейковую информацию под логотипом "Укрэнерго". Официальными же источниками самой энергетической компании в соцсетях являются:
Что-либо другое, созданное под нашим логотипом в этих соцсетях, является фейком и российским ИПСО. Увидите новую подделку – пожалуйста, сообщайте нам,
– написали в компании.
Как действовать при отключениях света / Инфографика Минреинтеграции
Ситуация со светом в Украине по состоянию на 26 декабря: коротко
- Экс-замминистра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Рябчин рассказал, что сложная ситуация с электроснабжением в течение зимы может оставаться там, где и сейчас есть большие проблемы со светом. Речь идет о Киеве, Одессе, Харькове и Днепропетровщине. Однако этот список еще может пополняться по мере того, куда противник будет наносить удары.
- Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев считает, что как бы Россия ни старалась, она не способна погрузить Украину в тотальный блэкаут. Даже если она выпустит все свои ракеты одномоментно, то Украина со временем возобновит электроснабжение.
- По мнению главы энергокомитета Андрея Геруса проблемы в энергосистеме не решатся в ближайшие месяцы. Потому он порекомендовал предпринимателям обратить внимание на газовые мини-электростанции для обеспечения себя электроэнергией.