Почему Евросоюз должен окончательно очистить себя от россии и ее "туристов"
12 августа 2022 , 19:46Читати новину українською
Источник:фейсбук Павла Климкина
Вся дискуссия о запрете на выдачу шенгенских виз для российских граждан ведется с неправильными аргументами.
Клейменные страной-террористомДело не только в том, чтобы наказать за поддержку агрессии. Европейцам следует объяснить, что россияне в Европейском Союзе – это угроза.
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Те, кто совершил взрывы складов оружия в Чехии или травили Скрипалей, тоже въезжали в ЕС по туристическим визам. Теперь таковых станет в десятки и сотни раз больше.
В каждом "туристе" ЕС должен видеть угрозу. Евросоюз должен зачистить себя от россии ради нашей и собственной безопасности. Только таким образом это можно объяснить раз и, надеюсь, навсегда.
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- Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что с 18 августа российские граждане не смогут попасть в его страну по шенгенским визам.
- Впрочем, для 5 категорий россиян будут делать исключение.
- В Украине одобрительно откликнулись на такой шаг балтийских партнеров и заметили, что Запад должен изолировать страну-оккупанта, вернув ее обратно в СССР.
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