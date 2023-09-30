Мобилизация в Украине: могут ли отменить выводы ВЛК ограниченно пригодным

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину продолжается мобилизация и военное положение. На фоне этого проводятся проверки военно-врачебных комиссий.

Юрист по медицинскому праву ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Алла Цимановская рассказала о нарушениях со стороны ВЛК. Чаще всего врачи неправильно диагностировали заболевания и ставили неверные диагнозы.

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Что не так с понятиями "пригодный" и "непригодный"

Правозащитница указала на проблему с терминами "пригодный", "непригодный" и "ограниченно пригодный". Ведь сегодня они имеют двойную, а иногда и тройную трактовку. Она напомнила о принятом СНБО поручении разъяснить документ, определяющий степень годности мужчины к прохождению военной службы.

К чему приводят неверные выводы ВЛК

Как отметила эксперт, неправильные действия ВЛК приводили к нарушениям прав некоторых граждан и определенным уголовным правонарушениям со стороны самих врачей. По ее словам, уже известно много случаев, когда здоровые военнообязанные становились "непригодными" и ехали за границу строить новую жизнь, а действительно больные, нуждающиеся в систематическом лечении, определялись "пригодными" или "ограниченно пригодными".

Она указала на необходимость решить обе эти проблемы и принять превентивные меры.

Какой инструмент имеют члены ВЛК

Юрист объяснила, что некоторые врачи могут проводить определенные манипуляции.

Как врачи ВЛК реализуют возможность "играть" понятиями "пригодный", "непригодный", "ограниченно пригодный"? Это связано не только с фальсификацией медицинской документации, подделкой истории болезни, но и с трактовкой самого заболевания,

– сказала Цимановская.

Она заявила, что при установлении диагноза в соответствии с "Положением о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины" принимается во внимание не только наличие болезни, но и степень ее проявления. Как пояснила юрист, члены ВЛК имеют мощный инструмент, потому что именно они определяют, насколько то или иное заболевание мешает человеку проходить военную службу.

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