Юристка з медичного права ЮФ "Ілляшев та Партнери" Алла Цимановська розповіла про порушення з боку ВЛК. Частіше за все лікарі неправильно діагностували захворювання та ставили невірні діагнози.

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Що не так з поняттями "придатний" та "непридатний"

Правозахисниця вказала на проблему з термінами "придатний", "непридатний" та "обмежено придатний". Адже сьогодні вони мають подвійне, а подекуди й потрійне трактування. Вона нагадала про ухвалене РНБО доручення роз'яснити документ, який визначає ступінь придатності чоловіка до проходження військової служби.

До чого призводять невірні висновки ВЛК

Як зауважила експертка, неправильні дії ВЛК призводили до порушень прав деяких громадян та певних кримінальних правопорушень з боку самих лікарів. За її словами, вже відомо багато випадків, коли здорові військовозобов'язані ставали "непридатними" та їхали за кордон будувати нове життя, а справді хворі особи, які потребують систематичного лікування, визначалися "придатними" або "обмежено придатними".

Вона наголосила на необхідності розв'язати обидві ці проблеми та вжити превентивних заходів.

Який інструмент мають члени ВЛК

Юристка пояснила, що деякі лікарі можуть проводити певні маніпуляції.

Як лікарі ВЛК реалізовують можливість "гратися" поняттями "придатний", "непридатний", "обмежено придатний"? Це пов’язано не тільки з фальсифікацією медичної документації, підробкою історії хвороби, але й з трактуванням самого захворювання,

– сказала Цимановська.

Вона заявила, що під час встановлення діагнозу відповідно до "Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України" береться до уваги не тільки наявність хвороби, але й ступінь її прояву. Як пояснила юристка, члени ВЛК мають потужний інструмент, бо саме вони визначають, наскільки те чи інше захворювання заважає людині проходити військову службу

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