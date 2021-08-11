Отмывать Софиевскую площадь от грязи после дрифта Red Bull взялись волонтеры: видео

Софиевскую площадь в центре Киева пытаются очистить после дрифта авто Red Bull. Работы длятся там почти сутки, впрочем, черные круги от шин на мостовой отмыть пока не удалось.

За ликвидацию последствий скандального мероприятия взялись волонтеры из общественной организации "Киев, мой". На площади работает спецтехника.

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Следы от шин остаются

Впрочем, на кадрах с места происшествия видно, что даже такая мощная техника не помогает очистить мостовую от следов, которые остались там от шин. Ранее сотрудники заповедника "София Киевская" анонсировали, что очищать площадь будут до 3 дней. Впрочем, исполнители работ за точные прогнозы не берутся.



Отмыть черные следы от шин пока не удалось / Фото 24 канала (Анна Брыкова)



Софиевская площадь после дрифта Red Bull / Фото 24 канала (Анна Брыкова)

Софиевскую площадь чистят после дрифта: смотрите видео

По словам народного депутата Алексея Гончаренко, наихудшая ситуация – вокруг памятника Богдану Хмельницкому. 11 августа на площадь прибыли коммунальщики, они поднимают там плитку.

Убирать пришла и Alyona Alyona

Киевская городская прокуратура уже оценила масштабы нанесенного ущерба. Говорится о как минимум 50 тысячах гривен , однако эта сумма – лишь ориентировочная.

Рэп-исполнительница Alyona Alyona, которая принимала участие в дрифте в центре Киева, также пришла на Софиевскую площадь 11 августа. Она помогает волонтерам очищать территорию.



Alyona Alyona убирает Софиевскую площадь / Фото 24 канала (Анна Брыкова)

Скандальный дрифт на Софиевской площади: что известно