После президентства может изменить отношение: как повлиять на благосклонность Трампа к Украине

У Дональда Трампа сейчас большие шансы снова занять кресло президента США. Поэтому для Украины важно его отношение к тому, как закончить войну, которую развязала Россия. Ранее он высказывал довольно контроверсионные мнения по этому поводу.

Глава центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко сказал 24 Каналу, что сегодняшние заявления Трампа очень условно представляют его настоящую позицию. Более того, нельзя утверждать, что по всем вопросам, по которым он высказывается, он действительно имеет позицию.

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Готовит к "сделке года"

Американские политики до вступления в должность обычно могут говорить все что угодно. Их выводы не опираются на разведывательные данные или стратегические подходы, которые нарабатываются государственными структурами.

Не стоит думать, что Трамп настолько ответственный политик, что он заблаговременно составил план по Украине, сейчас его анонсирует, а когда вернется в Белый дом, начнет его реализовать. Это не тот тип политика,

– подчеркнул Бойко.

Трамп является политиком, который связан с бизнесом. Единственный пункт, который он хотел бы серьезно сдвинуть, – это переговоры Украины с Россией, в которых США будут принуждать принимать соответствующую позицию и Киев, и Москву. Однако эта стратегия исключает позицию и России, и Украины.

Компромисс между нашими государствами невозможен, и во время переговоров кто-то обязательно останется недовольным. Поэтому военная администрация, ЦРУ, Пентагон объяснят Трампу реальную ситуацию в этом вопросе.

"На самом деле Трамп параллельно делает обнадеживающие заявления как для Украины, так и для России. В маркетинге это называется "прогрев". Он как бизнесмен готовит нас к "сделке года". Однако все это его персональные мысли, пока он не придет в Белый дом", – подчеркнул он.

Должны презентовать себя

В то же время Украина может приложить определенные усилия для того, чтобы Трамп стал более благосклонным к нашему государству. Для этого нужно сделать следующие шаги:

искать контакты с окружением Трампа и элитами Республиканской партии;

и элитами Республиканской партии; устанавливать связь со средой военных , которые имеют прореспубликанские взгляды;

, которые имеют прореспубликанские взгляды; сформировать в Украине консервативную организацию, которая будет доносить до США настоящую ситуацию в нашем государстве.

"Россия создала в информационном поле представление о том, Украина – это якобы страна, где господствуют леволиберальные, демократические ценности. В России же – республиканские, консервативные. Но это иллюзия. Поэтому Украина должна презентовать себя США как страну, где исповедуется патриотизм, приверженность к национальным традициям, религии и т.д.", – подчеркнул Ярослав Бойко.

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