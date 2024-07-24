Голова центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко сказав 24 Каналу, що сьогоднішні заяви Трампа дуже умовно репрезентують його справжню позицію. Ба більше, не можна стверджувати, що по всіх питаннях, з яких він висловлюється, він дійсно має позицію.

До теми Маск фінансує Трампа і може стати його радником: чи загрожує це Україні і які наслідки для світу

Готує до "угоди року"

Американські політики до вступу на посаду зазвичай можуть казати все, що завгодно. Їхні висновки не спираються на розвідувальні дані чи стратегічні підходи, які напрацьовуються державними структурами.

Не варто думати, що Трамп настільки відповідальний політик, що він завчасно склав план щодо України, зараз його анонсує, а коли повернеться у Білий дім, почне його реалізувати. Це не той тип політика,

– наголосив Бойко.

Трамп є політиком, який пов'язаний з бізнесом. Єдиний пункт, який він хотів би серйозно зрушити – це переговори України з Росією, в яких США примушуватимуть приймати відповідну позицію і Київ, і Москву. Однак ця стратегія виключає позицію і Росії, і України.

Компроміс між нашими державами неможливий, і під час перемовин хтось обов'язково залишиться незадоволеним. Тому військова адміністрація, ЦРУ, Пентагон пояснять Трампу реальну ситуацію у цьому питанні.

"Насправді Трамп паралельно робить обнадійливі заяви як для України, так і для Росії. В маркетингу це називається "прогрів". Він як бізнесмен готує нас до "угоди року". Однак все це його персональні думки, поки він не прийде в Білий дім", – підкреслив він.

Маємо презентувати себе

Водночас Україна може докласти певних зусиль для того, щоб Трамп став прихильнішим до нашої держави. Для цього потрібно зробити наступні кроки:

шукати контакти з оточенням Трампа та елітами Республіканської партії;

та елітами Республіканської партії; встановлювати зв'язок з середовищем військових , які мають прореспубліканські погляди;

, які мають прореспубліканські погляди; сформувати в Україні консервативну організацію, яка буде доносити до США справжню ситуацію в нашій державі.

"Росія створила в інформаційному полі уявлення про те, Україна – це нібито країна, де панують ліволіберальні, демократичні цінності. В Росії ж – республіканські, консервативні. Але це ілюзія. Тому Україна має презентувати себе США як країну, де сповідується патріотизм, прихильність до національних традицій, релігії тощо", – підкреслив Ярослав Бойко.

Дивіться також Вистава для Трампа: чому Орбан поїхав до Сі та Путіна і який "мир" вони готують для України