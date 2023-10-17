Отказали в визите Зеленскому: почему Израиль до сих пор поддерживает связь с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский выразил желание посетить Израиль, однако в государстве ему ответили, что это время "неподходящее". Израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

Нет фактов, объясняющих такую позицию Израиля, однако определенное сотрудничество государства с Россией очевидно. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок.

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Россия цинично использует интерес

Валерий Клочок отметил, что нет информации, почему у России и Израиля такие отношения. Он предположил, что у государств есть тайные общие интересы на территории Сирии. Однако сотрудничество России и Израиля очевидно.

Россия здесь цинично использует свой интерес. Я более чем уверен, что это тесное сотрудничество Нетаньяху с Путиным, России с Израилем очевидно. Оно в большой степени формирует официальную позицию Израиля относительно контактов с Украиной. Мы видим это с самого начала полномасштабного вторжения,

– считает он.

Неизвестно, почему отказали в визите Владимиру Зеленскому. Есть информация, что скоро Израиль может посетить президент США Джо Байден. Однако со Штатами в Израиле многолетнее сотрудничество.

Разговор Путина и Нетаньяху: что известно

Ранее издание The Wall Street Journal писало, что отношения России и Израиля ухудшились после нападения палестинских боевиков. Тогда Владимир Путин был одним из немногих мировых лидеров, не позвонивших израильскому премьеру Беньямину Нетаньяху, чтобы выразить соболезнования.

Впоследствии стало известно, что в понедельник, 16 октября, Владимир Путин впервые после нападения ХАМАС на Израиль позвонит Беньямину Нетаньяху. Отмечалось, что российский диктатор хочет отметить "необходимость прекращения огня на Ближнем Востоке" и "политическоко урегулирования ситуации".

Разговор Путина и Нетаньяху таки свершился. По информации The Times of Israel, Путин "был крайне критичен по отношению к Израилю в своих заявлениях". Он даже сравнил Израиль и нацистскую армию, однако якобы косвенно. В Кремле прокомментировали, что во время разговора Путин якобы выразил соболезнования семьям погибших израильтян.

Кроме того, Путин еще раз пытается играть роль "миротворца". Он сказал, что якобы Россия пытается "нормализовать ситуацию и предотвратить гуманитарную катастрофу в Секторе Газа". Для этого он якобы говорил по телефону с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.