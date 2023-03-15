От "Украины за три дня" до поиска компромиссов: почему Китай поменял позицию за год войны

В течение года с начала полномасштабной войны в Украине Китай оставался в стороне от этой ситуации. Однако теперь Пекин решил попытаться извлечь из нее определенные дивиденды.

Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь. По его словам, в Китае по-прежнему считают, что Украина не может победить такого монстра как Россия.

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Известно, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует посетить Москву Однако до сих пор официальных подтверждений от правительства не поступало.

Китай видел выгоды в проигрыше Украины

Самусь опроверг предположение, что Китай может стать союзником России в войне.

Если бы сбылась путинская мечта о трех днях, за которые он возьмет Киев, затем сменит правительство в Украине, которая станет подконтрольной территорией, такой вариант был бы достаточно неплохим для Китая.

– сообщил эксперт.

Китай видел в этом возможность прорыва через союз России, Беларуси и Украины на европейский рынок и попытки конкурировать с США.

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Конкуренция с США

Самусь убежден, что мнение о возможности конкурировать с США – это огромная ошибка Китая. Для Пекина это завершится трагически.

Ситуация, которая сейчас развивается – это не в интересах Китая. Путин разрушил снова все мечты на восстановление возможных глобальных проектов китайского лидера,

– заметил говорящий.

Сейчас Си Цзиньпин пытается получить определенные преимущества для себя, хочет стать миротворцем, чтобы потом попытаться присоединиться к восстановлению Украины, разрушенной Россией и улучшить свои отношения с Европой и показать силу Соединенными Штатами Америки.

Как Китай видит развязывание войны

Если удастся заморозить конфликт на условиях России – это позволит не допустить в геополитическом плане США близко к России, подчеркнул Самусь. Для Китая такой вариант кажется более приемлемым.

Потому Китай сейчас пытается попытаться остановить войну, остановить так, чтобы Россия получила свое, как они считают. То есть Крым и Донбасс – российские, Украина соглашается с этим. Потом Украину они восстанавливают,

– добавил эксперт.

Китай искренне считает, что украинцы должны согласиться с такими условиями. Пекин сам исторически боится России, поэтому убежден, что украинцы должны согласиться на их предложения.

"Так отчасти считают и в Европе. Там не понимают, как можно сражаться с этими варварами, думают, что от них легче откупиться, воевать с ними нет шансов, ведь они просто звери", – заметил Самусь.

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