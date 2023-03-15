От "Украины за три дня" до поиска компромиссов: почему Китай поменял позицию за год войны
В течение года с начала полномасштабной войны в Украине Китай оставался в стороне от этой ситуации. Однако теперь Пекин решил попытаться извлечь из нее определенные дивиденды.
Об этом 24 Каналу рассказал заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь. По его словам, в Китае по-прежнему считают, что Украина не может победить такого монстра как Россия.
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Известно, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует посетить Москву Однако до сих пор официальных подтверждений от правительства не поступало.
Китай видел выгоды в проигрыше Украины
Самусь опроверг предположение, что Китай может стать союзником России в войне.
Если бы сбылась путинская мечта о трех днях, за которые он возьмет Киев, затем сменит правительство в Украине, которая станет подконтрольной территорией, такой вариант был бы достаточно неплохим для Китая.
– сообщил эксперт.
Китай видел в этом возможность прорыва через союз России, Беларуси и Украины на европейский рынок и попытки конкурировать с США.
Самусь о позиции Китая относительно войны: смотреть видео
Конкуренция с США
Самусь убежден, что мнение о возможности конкурировать с США – это огромная ошибка Китая. Для Пекина это завершится трагически.
Ситуация, которая сейчас развивается – это не в интересах Китая. Путин разрушил снова все мечты на восстановление возможных глобальных проектов китайского лидера,
– заметил говорящий.
Сейчас Си Цзиньпин пытается получить определенные преимущества для себя, хочет стать миротворцем, чтобы потом попытаться присоединиться к восстановлению Украины, разрушенной Россией и улучшить свои отношения с Европой и показать силу Соединенными Штатами Америки.
Как Китай видит развязывание войны
Если удастся заморозить конфликт на условиях России – это позволит не допустить в геополитическом плане США близко к России, подчеркнул Самусь. Для Китая такой вариант кажется более приемлемым.
Потому Китай сейчас пытается попытаться остановить войну, остановить так, чтобы Россия получила свое, как они считают. То есть Крым и Донбасс – российские, Украина соглашается с этим. Потом Украину они восстанавливают,
– добавил эксперт.
Китай искренне считает, что украинцы должны согласиться с такими условиями. Пекин сам исторически боится России, поэтому убежден, что украинцы должны согласиться на их предложения.
"Так отчасти считают и в Европе. Там не понимают, как можно сражаться с этими варварами, думают, что от них легче откупиться, воевать с ними нет шансов, ведь они просто звери", – заметил Самусь.
Внешняя политика Китая: последнее
- В ближайшее время Си Цзиньпин прилетит в Москву, чтобы встретиться с Владимиром Путиным. Глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко считает, что этот визит главы КНР – попытка произвести впечатление на Запад, что антизападный альянс Китая, Ирана, России, Северной Кореи и Беларуси является не аморфным, а имеет стабильную повестку дня.
- Издание The Wall Street Journal сообщило, что лидер Китая Си Цзиньпин планирует поговорить с Владимиром Зеленским. По всей вероятности, он сделает это после визита в Москву. Это может быть первый разговор между лидерами Китая и Украины во время российско-украинской войны.
- Политолог Игорь Рейтерович отметил, что Китай и дальше будет продолжать держать Кремль на коротком поводке. По его мнению, Китай не может позволить, чтобы Россия победила в Украине так, как это считает нужным сделать Россия. С другой стороны, Китай не может допустить, чтобы Россия проиграла так, как это, например, видит Украина и наши партнеры.