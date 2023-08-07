Больше из живого Путина ничего не возьмешь: Китай постепенно разочаровывается в России
Китай в начале полномасштабного вторжения России в Украину заявлял, что выбрал "нейтральную" позицию. Однако на самом деле Пекин продолжал сотрудничество с Москвой, даже поставлял в страну-агресорку товары двойного назначения.
Так же, как меняется ситуация на поле боя, изменяются отношения КНР с Россией. Одним из таких переломных моментов стало участие Пекина на саммите в Саудовской Аравии, где обсуждали возможности мира в Украине. Такое мнение 24 Каналу выразил военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов.
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Пекин не хочет играть в такие игры
Китай всегда избегает резких движений и постепенно меняет позицию. Пекин оценивает ситуацию и видит, что от России уже получил все, что хотел.
Заказы на пошив формы, дешевую нефть, газ, лес, территории в аренду на 50 – 100 лет. Больше из живого Путина ничего не возьмешь,
– сказал политолог.
Отношения с Западом, США, ЕС для Китая важны, ведь это рынки, сотрудничество, промышленность. Россия здесь никого не заменит.
К тому же на российско-китайские отношения повлияла бомбардировка россиянами украинских элеваторов с зерном. Китай рассчитывал на это зерно и продовольственная безопасность для Пекина важна, учитывая количество населения. В такие игры компартия КНР играть не хочет.
"Китай понемногу разочаровывается в Москве. Видят, что эта ставка не играет и Пекин принимает сторону силы, сторону победителя – инвестирует в то, что работает", – добавил Сазонов.
Почему Китай меняет отношение к России: смотрите видео
Участие Китая на саммите в Саудовской Аравии
- В преддверии саммита стало известно, что участие в нем примет представитель китайского правительства по вопросам Евразии Ли Хуэй. Кроме того, Китай заверил, что готов сотрудничать с международным сообществом, чтобы "продолжать играть конструктивную роль в поиске политического урегулирования кризиса в Украине".
- Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал участие Китая в саммите в Саудовской Аравии исторической победой нашей дипломатии.
- Дипломатические круги Европы отметили, что Китай "принимал активное участие" и "выражал положительные взгляды" на продолжение встреч такого рода.