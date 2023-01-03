Россия не может ставить Китаю условия: как Пекин оценивает отношения с Москвой

С начала вторжения России на территорию Украины страна-агрессор лишилась экономических связей почти со всеми мощными мировыми странами. Поэтому Москва очень ценит отношения с Пекином.

В то время как Китай в этих отношениях руководствуется исключительно прагматичными интересами. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Андрей Вигиринский. По его мнению, вряд ли Пекин готов жертвовать своей экономикой в торговле с Европой и США ради России.

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Несоразмерные по объему рынки

По его словам, Пекин не может не воспринимать Москву как субъект международной политики, потому что так или иначе она существует на карте и их торговые связи растут.

Если руководствоваться исключительно прагматическими интересами, рынки ЕС и США и России – несоразмерные по объемам. Пекин не будет жертвовать собственными интересами, чтобы улучшить отношения с Москвой в той мере, в какой стремится Путин – чтобы победить великий гегемонический колониальный Запад,

– подчеркнул политолог.

Он считает, что Китай сегодня является продуктом этого Запада – он открыл свои рынки для китайской продукции, который дал возможность развиваться Пекину в рамках рыночных экономических механизмов.

"И Китай четко осознает, что потеря рынка Европы для него более болезненна, чем возможность сотрудничества с Россией", – отметил Вигиринский.

Россия не может ставить условия Китаю

По его мнению, это сотрудничество не касается чрезвычайно критических сфер. Например, поставки природного газа из России в Китай, который является потенциальным рынком сбыта для "Газпрома", утратившего премиальный рынок – Европейский Союз.

Если взглянуть на структуру добычи и потребления газа в Китае, то становится очевидным, что фактически половину необходимого ресурса китайцы добывают на территории собственной страны. А половину они импортируют в частности из Австралии, Катара и других стран,

– заметил он.

Он подчеркнул, что география поставок газа так велика, что для Китая Россия не является тем субъектом, которым она была даже для Германии.

"Для Москвы это новый рынок, где она конкурирует с другими производителями. И она не может там диктовать свои правила", – отметил Вигиринский.

По его мнению, Россия тоже прекрасно отдает себе отчет, что нет той сферы экономических отношений, в которых она может Китаю ставить условия, шантажировать или требовать. Она может просить, приглашать.

Пекин – не союзник Москвы

Политолог отметил, что пока неизвестно, посетит ли весной Россию Си Цзиньпин.

Думаю, что он не сочтет целесообразным наносить вред репутации страны и себе лично, совершив официальный визит в Москву в период активной фазы войны,

– считает он.

По его словам, для Москвы это, очевидно, не слишком приятный символический шаг со стороны того, кого они для своей внутренней аудитории называют "партнером", "союзником", "дорогим другом".

Он подчеркнул, что Россию как субъекта международной политики Китай воспринимает на уровне таких площадок как ООН, где Пекин может выбирать либо нейтральную позицию, либо голосовать в пользу России.

"Но это Китаю ничем не угрожает. Они по дешевке для себя покупают возможность толкования Россией, что они являются их союзниками. Какими они на самом деле не являются, а просто – выгодоприобретателями", – говорит Вигиринский.

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У России не останется альтернативы

По его мнению, Россия могла бы вести диалог с Европой более-менее серьезно. Они считали ее надежным партнером.

Но Россия перепрофилировалась и получит в конечном итоге роль подданного КНР, где Китай будет определять самостоятельно, без особого пиетета в диалоге правила, по которым он готов работать с Россией.

– подчеркнул он.

Он отметил, что у России не останется альтернативы. Если в отношениях с Европой она до 2022 года говорила, что перепрофилируется на Китай, то в отношениях с Пекином ей уже некуда будет перепрофилироваться. Другого крупного рынка, где она имела бы возможность работать и экономически развиваться, нет.

"Поэтому они дрейфуют по направлению к одному берегу – либо прибьются к нему, либо им не дадут пришвартоваться, и они будут покачиваться на волнах", – резюмировал Андрей Вигиринский.

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