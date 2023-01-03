В той час як Китай в цих стосунках керується виключно прагматичними інтересами. Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. На його думку, навряд чи Пекін готовий жертвувати власною економікою в торгівлі з Європою та США заради Росії.

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Неспівмірні за обсягом ринки

За його словами, Пекін не може не сприймати Москву як суб'єкта міжнародної політики, тому що так чи інакше вона існує на мапі і їх торговельні зв'язки зростають.

Якщо ж керуватися виключно прагматичними інтересами, ринки ЄС і США та Росії – неспівмірні за обсягами. Пекін не буде жертвувати власними інтересами, щоб покращити відносини з Москвою тою мірою, як прагне Путін, – щоб перемогти великий гегемонічний колоніальний Захід,

– наголосив політолог.

Він вважає, що Китай сьогодні і є продуктом цього Заходу – він відкрив свої ринки для китайської продукції, який дав можливість розвиватись Пекіну в рамках ринкових економічних механізмів.

"І Китай чітко усвідомлює, що втрата ринку Європи для нього більш болюче, ніж можливість співпраці з Росією", – зазначив Вігірінський.

Росія не може ставити умови Китаю

На його думку, ця співпраця не стосується надзвичайно критичних сфер. Наприклад, постачання природного газу з Росії до Китаю, який є потенційним ринком збуту для "Газпрому", що втратив преміальниц ринок – Європейський Союз.

Якщо подивитись на структуру видобутку і споживання газу в Китаї, то стає очевидним, що фактично половину необхідного собі ресурсу китайці видобувають на території власної країни. А половину вони імпортують зокрема з Австралії, Катару та інших країн,

– зауважив він.

Він підкреслив, що географія постачання газу є такою великою, що для Китаю Росія не є тим суб'єктом, яким вона була навіть для Німеччини.

"Для Москви це новий ринок, де вона конкурує з іншими виробниками. І вона не може там диктувати свої правила", – зазначив Вігірінський.

На його думку, Росія теж чудово усвідомлює, що немає тієї сфери економічних відносин, в яких вона може Китаю ставити умови, шантажувати або вимагати. Вона може просити, запрошувати.

Пекін – не союзник Москви

Політолог зазначив, що поки невідомо, чи відвідає навесні Росію Сі Цзіньпін.

Думаю, що він не вважатиме за доцільне завдавати шкоди репутації країни та собі особисто, здійснивши офіційний візит в Москву в період активної фази війни,

– вважає він.

За його словами, для Москви це, очевидно, не надто приємний символічний крок з боку того, кого вони для своєї внутрішньої аудиторії називають "партнером", "союзником", "дорогим другом".

Він наголосив, що Росію як суб'єкта міжнародної політики Китай сприймає на рівні таких майданчиків, як ООН, де Пекін може обирати або нейтральну позицію, або голосувати на користь Росії.

"Але це Китаю нічим не загрожує. Вони задешево для себе купують можливість тлумачення Росією, що вони їхніми союзниками. Якими вони насправді не є, а є просто вигодонабувачами", – мовить Вігірінський.

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У Росії не залишиться альтернативи

На його думку, Росія могла б вести діалог з Європою більш-менш поважно. Вони вважали її надійним партнером.

Але Росія перепрофілювалась і отримає в кінцевому результаті роль підданого КНР, де Китай буде визначати самостійно, без особливого пієтету в діалозі правила, за якими він готовий працювати з Росією,

– підкреслив він.

Він зазначив, що в Росії не залишиться альтернативи. Якщо у відносинах з Європою вона до 2022 року говорила, що перепрофілюється на Китай, то в стосунках з Пекіном їй не буде вже куди перепрофільовуватись. Іншого великого ринку, де б вона мала можливість працювати та економічно розвиватися, немає.

"Тому вони дрейфують у напрямку одного берега – або приб'ються до нього, або їм не дадуть пришвартуватися, і вони будуть погойдуватись на хвилях", – резюмував Андрій Вігірінський.

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