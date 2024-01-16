Китай боится победы Трампа: Фэйгин объяснил особенности отношений Пекина с Вашингтоном
Китай опасается, что на президентских выборах в США победит Дональд Трамп. Ведь экс-лидер Штатов придерживается антикитайской позиции.
Такое мнение 24 Каналу озвучил российский правозащитник, блоггер Марк Фейгин. По его словам, даже победа действующего президента США Джо Байдена – лучший вариант для Пекина.
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"Трамп – антикитайский"
Марк Фейгин убежден, что сейчас Джо Байден не будет продвигать переговоры относительно статуса Тайваня. Американский лидер заявил, что не признает его независимость.
В то же время США не разорвут связи с Тайванем и не выступят за интеграцию острова в состав континентального Китая. Это свидетельствует о том, что Байден не будет пренебрегать выбором самих тайванцев.
Президент Китая Си Цзиньпин очень не хочет, чтобы в Белый дом пришел Дональд Трамп, ведь он придерживается антикитайской риторики. Есть вероятность того, что он или республиканцы с подобной позицией победят на выборах президента США.
Самым страшным для Си Цзиньпина является приход в Белый дом Трампа. Трамп – антикитайский. Им даже Байден – это гораздо лучше, чем Трамп или ему подобные кандидаты, которые могут победить на выборах,
– считает он.
Трампа могут не допустить выборов
- В начале 2024 года стало известно, что более 20 штатов могут запретить Дональду Трампу принимать участие в выборах президента США. Речь идет об исключении кандидатуры экс-лидера Штатов из избирательных списков.
- Ранее Верховный суд штата Колорадо принял решение, что Дональд Трамп не может участвовать в выборах президента США в 2024 году. Впоследствии соответствующее решение было принято в штате Мэн. В обоих штатах сослались на 14 правку в Конституции США, запрещающую участникам мятежей занимать самые высокие государственные должности. В случае Трампа говорится о штурме Капитолия США, который состоялся 6 января 2021 из-за его действий.
- У Трампа уже заявили о намерениях обжаловать эти решения. Представитель его предвыборного штаба Стивен Чунг назвал судебный вердикт неверным.