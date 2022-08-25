Макрон изменил отношение к путину, – политтехнолог о терактах на Днепропетровщине и в Еленовке
Преступления российской армии повлияли на отношение президента Франции Эммануэля Макрона к главе кремля владимиру путину. Он пошел на это, даже несмотря на исторически тесные отношения между россией и Францией.
До войны в Украине Макрон и путин долгое время сохраняли близкие рабочие отношения. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.
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Эксперт отмечает, что исторически Франция была дружественной для россии страной. И это оказало свое влияние даже в начале войны. В то же время преступления путинской армии изменили эту ситуацию.
Макрон не звонил три месяца путину, потому что он изменил свое отношение к нему и к российской федерации. Все из-за преступлений и террористических актов. Макрон в какой-то момент опубликовал свои переговоры с путиным, и там мы видим рабочие и близкие отношения между ними. Сейчас, вероятно, Макрон говорил совсем по-другому,
– рассказал политтехнолог.
По его мнению, важность этого звонка не в том, что французский гарант позвонил главе кремля, а в том, что он это сделал впервые за три месяца. Эксперт констатирует, что признаком изменения его поведения было и то, что недавно Макрон призвал Украину больше не идти на компромиссы с россией.
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Аналогичные изменения эксперт видит и в отношении немецкого канцлера Олафа Шольца.
"Это тот человек, который говорил "сохранить лицо путину", а теперь говорит, что Украина может использовать немецкое вооружение для освобождения оккупированных территорий и восстановления территориальной целостности. Поэтому, конечно, у них изменилось отношение, и будет меняться после таких терактов, как на Днепропетровщине", – объяснил Шейтельман.
По его словам, с точки зрения возможной поддержки теракты приводят к новым поставкам оружия и гуманитарной помощи.
Что говорил Макрон о войне: ключевые моменты
- Президент Франции часто звонил путину еще и до 24 февраля. Например, за 4 дня до полномасштабной войны он звонил диктатору, чтобы поговорить о "минских соглашениях".
- Кроме того, во Франции сняли документальный фильм о разговорах Макрона с путиным.
- Сам Макрон заявлял, что иногда его звонки к путину происходили по просьбе Киева, но все же чаще он звонил по собственному желанию.
- 19 августа французский президент снова позвонил путину – впервые за три месяца.
- Во время Крымской платформы Макрон заявил, что 8 лет назад россия нелегально аннексировала часть территории Украины – АР Крым. Он признал, что россия пошла другим путем, неоднократно нарушая международное право.
- На днях о войне в Украине Макрон говорил с премьером Британии Борисом Джонсоном. Они договорились помогать нашему государству столько, сколько потребуется. Лидеры подчеркнули, что важно не допустить усталости Запада от войны в Украине.
- К слову, недавно в кремле заявили, что Франция недружественное к россии государство.
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