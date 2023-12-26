Проблема не в политике или поддержке, – Кулеба о необходимости перезагрузить отношения с Польшей
В последние месяцы в отношениях между Украиной и Польшей наблюдалась напряженность из-за блокады общей границы польскими перевозчиками. Дмитрий Кулеба рассказал, как изменится ситуация после избрания нового правительства в Варшаве.
В Польше избрали новое правительство во главе с Дональдом Туском, который обещал решить вопрос блокады польско-украинской границы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона объяснил, идет ли речь о перезагрузке отношений между странами.
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Обновления требует только одна сфера
По словам дипломата, говорить о перезагрузке отношений между Украиной и Польшей уместно, но только в экономическом плане.
У нас нет никаких нужд перезагружать отношения в политике, в военном сотрудничестве, в поддержке, которую получаем от Польши на пути к ЕС и НАТО. Но отношения в вопросах экономики нужно перезагрузить, это правда,
– подчеркнул Кулеба.
Глава МИД рассказал, что уже сделаны первые шаги в этом направлении. В частности, уже прошло первое заседание правительства Польши.
Интенсивные контакты пошли между правительствами Украины и Польши. Будем слушать друг друга. Те сигналы, которые мы получили из Польши, свидетельствуют о том, что они настроены на решение проблем,
– отметил министр.
Он также подчеркнул, что Украина со своей стороны тоже готова к решению проблем, но справедливым способом. Дипломат объяснил, что это означает соблюдение международных обязательств. "Если какие-либо действия польских протестующих не соответствуют международным обязательствам Польши, то приоритет должен быть отдан именно международным обязательствам", – отметил глава МИД.Обратите внимание! 22 декабря новоназначенный министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский прибыл в Киев с визитом и встретился с президентом Зеленским.
Протесты польских перевозчиков: что известно
- 6 ноября польские перевозчики начали блокаду трех КПП на границе с Украиной: "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенное". 27 ноября забастовщики заблокировали еще один пункт пропуска – "Медика – Шегини".
- Протестующие требуют возвращения украинским перевозчикам разрешений на грузовые перевозки, которые Еврокомиссия отменила в начале полномасштабного вторжения.
- Бывший премьер – министр Матеуш Моравецкий фактически поддержал забастовщиков. Он заявил, что его страна будет официально требовать от Еврокомиссии отмены "транспортного безвиза" для Украины. В Еврокомиссии раскритиковали такую позицию и выразили надежду на сотрудничество с новым польским правительством.
- 12 декабря новым премьером Польши стал Дональд Туск. Еще раньше он обещал решить проблему на границе. Также политик заявлял, что не понимает тех, кто говорит об усталости от ситуации в Украине, и добавил, что задача новой власти состоит в том, чтобы громко требовать от Запада помощи Киеву в этой войне.
- 11 декабря один из КПП "Ягодин - Дорогуск" разблокировали. Впрочем, после 18 декабря блокада этого пункта продолжилась.
- 22 декабря в Киев прибыл Павел Ганцаж, новый замминистра инфраструктуры Польши. Он заявил, что страны согласовали план действия по деблокаде границы.