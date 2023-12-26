Проблема не в политике или поддержке, – Кулеба о необходимости перезагрузить отношения с Польшей

В последние месяцы в отношениях между Украиной и Польшей наблюдалась напряженность из-за блокады общей границы польскими перевозчиками. Дмитрий Кулеба рассказал, как изменится ситуация после избрания нового правительства в Варшаве.

В Польше избрали новое правительство во главе с Дональдом Туском, который обещал решить вопрос блокады польско-украинской границы. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона объяснил, идет ли речь о перезагрузке отношений между странами.

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Обновления требует только одна сфера

По словам дипломата, говорить о перезагрузке отношений между Украиной и Польшей уместно, но только в экономическом плане.

У нас нет никаких нужд перезагружать отношения в политике, в военном сотрудничестве, в поддержке, которую получаем от Польши на пути к ЕС и НАТО. Но отношения в вопросах экономики нужно перезагрузить, это правда,

– подчеркнул Кулеба.

Глава МИД рассказал, что уже сделаны первые шаги в этом направлении. В частности, уже прошло первое заседание правительства Польши.

Интенсивные контакты пошли между правительствами Украины и Польши. Будем слушать друг друга. Те сигналы, которые мы получили из Польши, свидетельствуют о том, что они настроены на решение проблем,

– отметил министр.

Он также подчеркнул, что Украина со своей стороны тоже готова к решению проблем, но справедливым способом. Дипломат объяснил, что это означает соблюдение международных обязательств. "Если какие-либо действия польских протестующих не соответствуют международным обязательствам Польши, то приоритет должен быть отдан именно международным обязательствам", – отметил глава МИД.

Протесты польских перевозчиков: что известно

6 ноября польские перевозчики начали блокаду трех КПП на границе с Украиной: "Ягодин – Дорогуск", "Краковец – Корчова", "Рава-Русская – Гребенное". 27 ноября забастовщики заблокировали еще один пункт пропуска – "Медика – Шегини".

Протестующие требуют возвращения украинским перевозчикам разрешений на грузовые перевозки, которые Еврокомиссия отменила в начале полномасштабного вторжения.

Бывший премьер – министр Матеуш Моравецкий фактически поддержал забастовщиков. Он заявил, что его страна будет официально требовать от Еврокомиссии отмены "транспортного безвиза" для Украины. В Еврокомиссии раскритиковали такую позицию и выразили надежду на сотрудничество с новым польским правительством.

12 декабря новым премьером Польши стал Дональд Туск. Еще раньше он обещал решить проблему на границе. Также политик заявлял, что не понимает тех, кто говорит об усталости от ситуации в Украине, и добавил, что задача новой власти состоит в том, чтобы громко требовать от Запада помощи Киеву в этой войне.

11 декабря один из КПП "Ягодин - Дорогуск" разблокировали. Впрочем, после 18 декабря блокада этого пункта продолжилась.

22 декабря в Киев прибыл Павел Ганцаж, новый замминистра инфраструктуры Польши. Он заявил, что страны согласовали план действия по деблокаде границы.