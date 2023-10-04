Армения убегает с российской орбиты: попытается ли Москва вернуть ее
Российский диктатор Владимир Путин лишился влияния на внутреннюю политику Армении. Армянский премьер-министр Никол Пашинян понял, что Россия отрицательно влияет на развитие его государства.
Путин хотел бы расшатать ситуацию в Армении, но война против Украины для него важнее. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Валентин Гладких.
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Война в Украине для Путина важнее
Валентин Гладких отметил, что Путин мог бы попытаться расшатать политическую ситуацию в Армении. Однако голосование за Римский устав продемонстрировало, что Ереван не будет делать неосторожных шагов.
У меня были опасения, что в результате антироссийских настроений против Пашиняна могут произойти массовые беспорядки или процессы, которые приведут к внутренней турбулентности. Но голосование за Римский устав продемонстрировало, что политический класс Армении, по-видимому, имеет достаточно мудрости и мужества, чтобы не делать неосторожных шагов,
– считает он.
По мнению политолога, сейчас все усилия Армении будут направлены на налаживание отношений со странами НАТО и Европы. Путин же продолжит бросать все силы на фронт в Украину.
"Россия расставила приоритеты. Для нее война в Украине важнее, чем присутствие в Армении. Все силы будут бросать сюда. Потому что они прекрасно понимают, что поражение в Украине повлечет реакцию – они потеряют присутствие на постсоветском пространстве", – убежден Гладких.
Армения ратифицирует Римский устав
- В среду, 13 сентября, в Армении официально заявили о полной ратификации Римского устава Международного уголовного суда в ближайшее время. По словам армянского премьер-министра Никола Пашиняна, это якобы никак не повлияет на отношения с Россией. Пашинян подчеркнул, что ратификация соответствующего устава МУС необходима, прежде всего, для безопасности Армении.
- Известно, что ратифицировавшие Римский устав страны должны арестовать Владимира Путина в случае его визита. В то же время представитель Армении по международным правовым вопросам Егише Киракосян заявил, что это "не обязательно".
- Он отметил, что действующие лидеры стран имеют иммунитет, а в Россию направили договор по этому поводу. Указанное соглашение предусматривает предоставление странами друг другу гарантии по определенным вопросам. Ее направили еще в апреле, но россияне не спешат ответить.
- Несмотря на это, в России уже истерят и даже вызвали посла Армении. В Москве заявили, что "не приветствуют" подобные решения. В общем российская пропаганда называет ситуацию в Армении ужасной. Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что однодневная война за непризнанную республику Нагорный Карабах очень не понравилась России. Поэтому пропаганда работает над тем, чтобы разжигать рознь.