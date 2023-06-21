Не надо ждать чуда: экс-агент КГБ рассказал, какие отношения между Россией и Израилем
Между Россией и Израилем сложные отношения. С одной стороны, у них крепкая дружба, особенно, когда у власти находится премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Однако израильтянам не нравится сближение страны-агрессорки с Ираном.
Такое мнение 24 Каналу озвучил экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов. По его словам, в Израиле проживает очень много пророссийских людей.
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Фанаты Путина в Израиле
Жирнов отметил, что не нужно ждать "чуда" от Израиля, ведь половина жителей государства – выходцы из Советского Союза, которые ностальгируют по "совку" и поддерживают российского диктатора Владимира Путина.
Экс-сотрудник КГБ подчеркнул, что такой феномен присутствует и в других государствах, например, Германии, Кипре, в Латинской Америке. Фанаты "русского мира" живут в цивилизованных странах мира уже много лет.
Они изменятся только тогда, когда Путин собственноручно расстреляет 100 тысяч евреев. Такой феномен существует во всем мире. Самое страшное, что они живут в цивилизованных странах. Им говорят: "Езжайте в свою Россию". Они отвечают: "Нет, мы будем жить здесь, но будем "топить" за Путина",
– сказал он.
Жирнов об отношениях между Израилем и Россией: смотрите видео
Украина и Израиль: последние новости
- Со ссылкой на чиновников Минобороны Израиля СМИ сообщают, что министр обороны Украины Алексей Резников впервые с начала полномасштабного вторжения России поговорит со своим израильским коллегой. Телефонный разговор состоится уже в ближайшие дни. В частности, стороны обсудят "нелетальную помощь" Украине.
- Израиль впервые готовится продать более 200 танков "Меркава". Их отправят в Европу для усиления танкового парка. Капитан армии обороны Израиля в отставке Григорий Тамар отметил, что Украина вряд ли их получит. Скорее всего этими танками заменят бронетехнику, которую европейские страны передали Киеву.
- Отметим, что во время полномасштабного вторжения Израиль передавал Украине только нелетальную помощь. К примеру, в мае 2023 года в Киеве начали тестировать израильскую систему раннего предупреждения о ракетной атаке.