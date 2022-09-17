Байден знает, что он делает, администрация США в постоянном контакте с кремлем, – Шейтельман

В США отлично понимают реалии российско-украинской войны. Американские партнеры выбирают путь постепенных шагов, чтобы посадить россию за стол переговоров.

После каждой новой эскалации Вашингтон посылает москве "сигналы" через каналы коммуникации. Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман.

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США пытаются влиять

Эксперт отметил, что у россии были все возможности, чтобы наносить больше ракетных ударов по Украине, однако кремль действия точечно. По его мнению, здесь прослеживается влияние американской стороны.

Администрация Байдена в постоянном контакте с кремлем по некоторым вопросам. А именно: когда россия начала наносить террористические удары по гражданской инфраструктуре после освобождения Харьковской области, есть канал общения, по которому идут "сигналы", что не нужно этого делать,

– объяснил политтехнолог.

По его словам, россии еще раз дают понять, что это путь к эскалации.

"США идут по пути постепенной эскалации: после каждого шага путину дают возможности, чтобы сдаться. Недавно прозвучала идея системы безопасности Украины. Это предложение путину: мол, чтобы он подписал и согласился, что Украина получает сначала гарантии безопасности, а дальше вступает в НАТО. Не подписывает – тогда ATACMS, например. Так ведет политику Байден", – добавил Шейтельман.

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Вашингтон знает, что делать

По его мнению, путин считал себя очень опытным политиком, но столкнулся с Байденом – человеком, более 50 лет занимающим высшие государственные посты в США.

Байден знает, что делает... Не только ВСУ знают, но и Госдеп США, Пентагон и люди, принимающие решение о предоставлении военной помощи Украине. Мы все еще увидим. К сожалению, война будет продолжительной,

– подчеркнул обозреватель.

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Он указал, что результатами понимания США ситуации в Украине стала помощь в организации освобождения Харьковщины.

"Контрнаступление ВСУ было бы невозможно без американской поддержки. Оно было бы невозможно без обучения специалистов. Я уверен, что Пентагон участвовал в разработке плана освобождения. Они не просто дали нам оружие", – резюмировал Шейтельман.

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