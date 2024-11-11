Придется выбирать: почему отношения между Трампом и Орбаном могут ухудшиться

Виктор Орбан неоднократно выражал поддержку Дональду Трампу во время президентской избирательной кампании в США. Также он одним из первых поздравил Трампа с победой. Однако в дальнейшем отношения между премьером Венгрии и будущим американским президентом могут ухудшиться.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что Орбан будет прилагать много усилий, чтобы получить дивиденды от дружбы с Трампом. Однако вскоре ему придется сделать трудный выбор.

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Очень специфический политик

Владимир Фесенко заметил, что Орбан сейчас пытается представить себя как главного друга Трампа в Европе. Он надеется, что его именно так будут воспринимать, и это позволит премьеру Венгрии максимально усилить свое влияние.

Однако, скорее всего, это не произойдет. Ситуация будет очень противоречивой. Победа Трампа будет консолидировать значительную часть европейских лидеров для того, чтобы совместно отстаивать европейские интересы. Орбана же будут воспринимать как "засланного казачка",

– подчеркнул он.

Такое отношение к нему в Европе сформируется из-за того, что он, вероятно, будет навязывать европейцам волю Трампа. Однако Европейский Союз будет проводить, по мнению Фесенко, переговоры с новым президентом США напрямую, а не через Орбана.

Виктор Орбан – очень специфический политик, по словам политолога, который хочет быть близким другом и партнером не только Трампу, но и Владимиру Путину и Си Цзиньпину.

К теме. Военный эксперт Петр Черник отметил, что Орбан смог найти подход к Трампу, который любит личный контакт и подхалимство, и теперь республиканец симпатизирует премьеру Венгрии.

Однако для Трампа и его будущей администрации именно Китай будет противником №1. Поэтому через некоторое время Орбан может оказаться на растяжке между Трампом и Си Цзиньпином. У премьера Венгрии не получится быть одновременно другом и партнером и США, и Китая,

– подчеркнул Владимир Фесенко.

Также в ближайшие месяцы многие европейские партнеры будут пытаться построить мосты к Трампу, найти взаимопонимание и начать личное знакомство. А также выстраивать отношения с его будущей администрацией, чтобы сохранить партнерские отношения с США при новом президенте.

Напомним, что Виктор Орбан 7 ноября провел первый телефонный разговор с Дональдом Трампом после его победы в выборах. Вероятно именно будущий президент США инициировал звонок венгерскому премьеру. Орбан после разговора с Трампом заявил про их "большие планы на будущее".