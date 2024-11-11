Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що Орбан докладатиме багато зусиль, щоб отримати дивіденди від дружби з Трампом. Однак невдовзі йому доведеться зробити важкий вибір.

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Дуже специфічний політик

Володимир Фесенко зауважив, що Орбан зараз намагається представити себе як головного друга Трампа в Європі. Він сподівається, що його саме так будуть сприймати, і це дозволить прем'єру Угорщини максимально посилити свій вплив.

Однак, скоріше за все, це не відбудеться. Ситуація буде дуже суперечливою. Перемога Трампа буде консолідувати значну частину європейських лідерів для того, щоб спільно відстоювати європейські інтереси. Орбана ж будуть сприймати як "засланого козачка",

– наголосив він.

Таке ставлення до Орбана в Європі сформується через те, що він, ймовірно, нав'язуватиме європейцям волю Трампа. Однак Європейський Союз проводитиме, на думку Фесенко, переговори з новим президентом США напряму, а не через Орбана.

Віктор Орбан – дуже специфічний політик, за словами політолога, який хоче бути близьким другом і партнером не тільки Трампу, але й Владіміру Путіну і Сі Цзіньпіну.

До теми. Військовий експерт Петро Черник зазначив, що Орбан зміг знайти підхід до Трампа, який любить особистий контакт та підлабузництво, і тепер республіканець симпатизує прем'єру Угорщини.

Проте для Трампа і його майбутньої адміністрації саме Китай буде противником №1. Тому через певний час Орбан може опинитися на розтяжці між Трампом і Сі Цзіньпіном. У прем'єра Угорщини не вийде бути одночасно другом і партнером і США, і Китаю,

– підкреслив Володимир Фесенко.

Також найближчими місяцями багато хто з європейських партнерів буде намагатися побудувати мости до Трампа, знайти порозуміння та розпочати особисте знайомство. А також вибудовувати відносини з його майбутньою адміністрацією, щоб зберегти партнерські відносини з США при новому президенті.

Нагадаємо, що Віктор Орбан 7 листопада провів першу телефонну розмову з Дональдом Трампом після його перемоги у виборах. Ймовірно саме майбутній президент США ініціював дзвінок угорському прем'єру. Орбан після розмови з Трампом заявив про їхні "великі плани на майбутнє".