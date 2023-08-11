Самый горячий этап споров в прошлом, – Польша об отношениях с Украиной

Самый горячий этап споров между Польшей и Украиной уже в прошлом. Это свидетельствует об улучшении отношений.

Об этом заявил глава Канцелярии президента Польши Павел Шрот. Он подчеркнул, что глава президентского Бюро международной политики, министр Марцин Пшидач, получил личное приглашение от украинской стороны на переговоры в Саудовской Аравии.

Смотрите также В Польше ухудшилось отношение к украинцам: больше всего волнуются польские женщины

Будут работать, чтобы отношения становились лучше

Сейчас спор между Украиной и Польшей несколько разрешился. Однако Шрот заявил, что для улучшения отношения нужны усилия не только польской, но и украинской стороны.

Думаю, это не единственное разногласие между нами, и в будущем они, конечно, будут появляться. К этому нужно подходить спокойно, работать в направлении их решения, чтобы отношения между нашими странами были хорошими и становились лучше,

– прокомментировал Шрот.

Напомним, что предметом разногласий и спора стал запрет на ввоз украинского зерна. Кроме того, Пшидач недавно заявил, что "Украине следует быть благодарнее".

Что известно о споре между странами