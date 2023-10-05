Президент Словакии расставила все точки над "i" по блокированию помощи для Украины

Зузана Чапутова объяснила ситуацию в Словакии насчет военной поддержки Украины. Она сделала заявление на фоне победы на парламентских выборах пророссийской партии Smer-SD, возглавляемой известным своими антиукраинскими взглядами Робертом Фицо.

Президент Словакии Зузана Чапутова в своих соцсетях создала сообщение, в котором поддержала Украину. Она подчеркнула, что военная поддержка нашего государства со стороны её страны должна продолжаться.

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Что сказала Чапутова

Глава государства заявила, что она уважает результаты парламентских выборов и негативную точку зрения партии Smer-SD на вопросы поддержки Украины. В то же время, она отметила, что Словакия должна продолжать передавать Украине военную помощь.

Любая словацкая администрация должна понимать, что речь идет о безопасности Украины так же, как и о безопасности Словакии,

– написала Чапутова.

Кроме этого президент Словакии опровергла слухи о себе. Ранее издание Denník N писало, что Чапутова якобы выступила против передачи дополнительной военной помощи Украине в условиях победы политсилы Роберта Фицо на парламентских выборах. Она якобы переживала, что игнорирование позиции новой руководящей партии приведет к "досадному инциденту" и расколу словацкого общества в будущем.

После распространения этой публикации Чапутова официально отвергла подобные предположения. Как сообщает Spravy RTVS, глава государства дала понять, что она не будет выступать против плана Министерства обороны Словакии о предоставлении еще одного пакета военной помощи нашей стране.

Что говорила ее советница

Советница президента Словакии по внешней политике Яна Кобзова недавно тоже прокомментировала слухи о приостановлении передачи нового пакета военной помощи Украине на фоне подготовки к смене правительства. Она пояснила, что действующее правительство, которое скоро уйдет в отставку, имеет ограниченные полномочия.

По ее словам, президент Словакии консультируется со всеми политическими лидерами по формированию будущего правительства. Также Кобзова подчеркнула, что Чапутова будет поддерживать предоставление военной помощи Украине любым словацким правлением.

Что сказали в Украине

Алексей Данилов объяснил эти инциденты деятельностью кремлевских шпионов. Ведь они оказывают влияние на словацких политиков.

По его словам, страна-агрессорка пытается раздувать ситуацию. Глава СНБО посоветовал странам-членам ЕС тщательно следить за российскими агентами.