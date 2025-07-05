У Украины есть шанс наладить отношения с США через несколько инструментов
- Украина должна активизироваться, чтобы военная помощь стала важным вопросом для Дональда Трампа и США.
- Нужно сотрудничать с заинтересованными сторонами в США, включая военно-оборонные компании, и работать с обеими политическими партиями и лидерами общественного мнения.
- Изменение поведения Трампа может быть достигнуто через медийную и политическую работу, чтобы решения против Украины стали опасными для него.
- Остановка поставок оружия Украине может повлиять на имидж США как надежного партнера, что не в интересах американских военно-оборонных компаний.
Для того, чтобы не допустить кризисного момента в отношениях с США, Украина должна активизироваться. В частности, сделать все, чтобы вопрос военной помощи украинцам стал внутриполитическим и крайне важным для Дональда Трампа.
Для этого нужно не только формировать позицию президента США, но и работать в некоторых других важных направлениях. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян.
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"Удар по имиджу США"
Олег Саакян предположил, что прежде всего можно менять поведение Трампа и обстоятельства, в которых он вынужден действовать. Для этого сейчас нужна такая медийная и политическая работа, чтобы любые решения против Украины были опасными для американского лидера, а решение о поддержке украинцев и жесткой позиции к России – электорально и политически выгодными.
Также работа с заинтересованными сторонами в США в сотрудничестве с Украиной. Это военно-оборонные компании. Потому что американский ВПК прекрасно понимает, что сорванные поставки вооружений в Украину, по которым уже были решения, которые уже были подписаны – это удар по имиджу Штатов как надежного партнера, по их ВПК, у которого будет еще меньше желающих покупать вооружение,
– считает он.
Остановка поставок определенных видов вооружения Украине со стороны США не сорвет контракты, однако повлияет на восприятие покупки американского оружия. Поэтому компании Штатов, которые связаны с военно-оборонным комплексом, не заинтересованы в таких действиях Трампа. Дело в том, что это дискредитирует имидж американцев.
Кроме того, важна работа с оппозицией внутри Республиканской, Демократической партий, среди тех, кто не поддерживает обе политические силы. Украине необходимо работать с различными лидерами общественного мнения, элитами США. То есть нужна работа и относительно команды Трампа, и оппозиционных политиков, и неправительственных деятелей.