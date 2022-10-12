Чтобы Украина замерзла: может ли Россия нанести удары по газовой системе

Россияне – это жалкие террористы, которые не остановятся ни перед чем. Так, они могут нанести удары по газотранспортной системе Украины, что бы создать критическую ситуацию для населения.

Именно от газоснабжения напрямую зависит прохождение зимнего периода. Об этом 24 каналу сказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

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Мы газифицированная страна. Прохождение отопительного сезона зависит исключительно от поставок газа. Электроэнергия нас не спасет,

– подчеркнул он.

Проблема коснется каждого

По словам Корольчука, даже если электроэнергия возобновится, и никаких ударов по ней не будет, может возникнуть проблема газоснабжения. К сожалению, ее ощутит каждый украинец.

Как отмечает эксперт Института энергетических стратегий, развертывание поставок газа из подземных хранилищ Запада Украины на Восток, на Юг и в Центральную Украину предусматривает:

сжигание большего количества технического газа;

надлежащее техническое состояние сетей, без повреждений.

"Если будут повреждения – это будет касаться практически всех. Сейчас проблемы с электроэнергией затрагивают кого-то в меньшей степени, кого-то в большей. Ситуация с газом будет касаться тотально всех", – подытожил Корольчук.

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