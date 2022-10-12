Чтобы Украина замерзла: может ли Россия нанести удары по газовой системе
Россияне – это жалкие террористы, которые не остановятся ни перед чем. Так, они могут нанести удары по газотранспортной системе Украины, что бы создать критическую ситуацию для населения.
Именно от газоснабжения напрямую зависит прохождение зимнего периода. Об этом 24 каналу сказал эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.
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Мы газифицированная страна. Прохождение отопительного сезона зависит исключительно от поставок газа. Электроэнергия нас не спасет,
– подчеркнул он.
Проблема коснется каждого
По словам Корольчука, даже если электроэнергия возобновится, и никаких ударов по ней не будет, может возникнуть проблема газоснабжения. К сожалению, ее ощутит каждый украинец.
Как отмечает эксперт Института энергетических стратегий, развертывание поставок газа из подземных хранилищ Запада Украины на Восток, на Юг и в Центральную Украину предусматривает:
- сжигание большего количества технического газа;
- надлежащее техническое состояние сетей, без повреждений.
"Если будут повреждения – это будет касаться практически всех. Сейчас проблемы с электроэнергией затрагивают кого-то в меньшей степени, кого-то в большей. Ситуация с газом будет касаться тотально всех", – подытожил Корольчук.
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Приближается отопительный сезон: последние новости
- Украина активно готовится к отопительному сезону. Президент Владимир Зеленский откровенно заявил, что зима в этом году будет не простой . Несмотря на это, украинские власти делают все, чтобы у украинцев было тепло в домах.
- По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, жилые дома и тепловые сети готовы почти на 90%, поэтому вскоре можно будет говорить о выходе на все 100%. Но речь будет только о тех регионах государства, где не ведутся активные боевые действия.
- Однако важно не только наладить работу сетей, но и обеспечить себя необходимым количеством топлива, которое будет генерировать тепло. Так, в подземных газохранилищах Украины хранится около 14 миллиардов кубометров газа.
- Из-за полномасштабного вторжения у энергосистемы Украины будут проблемы. Нужно быть готовым к тому, что Россия будет "выключать" свет Украине , чтобы образовать дефицит электроэнергии и посеять панику.