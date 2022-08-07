Жителей Запорожской области просят утеплиться и запастись дровами: зима будет сложной
7 августа 2022 , 09:58Читати новину українською
Источник:Запорожская ОВА
В Запорожской области готовятся к сложному отопительному сезону из-за российского вторжения. Людей призывают утеплиться и запастись дровами.
Людям рекомендуют создать стратегические запасы
О подготовке к отопительному сезону 2022/2023 рассказал глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух. Он подчеркнул, что уже сегодня следует думать об утеплении своих домов.
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Людям, живущим в частных домах, Александр Старух рекомендует по возможности запасаться дровами и топливными брикетами.
Кроме того, опираясь на ситуацию, должны быть созданы стратегические запасы и предусмотрены альтернативные виды топлива,
– сообщил глава Запорожской ОВА.
Украина готовится к отопительному сезону
- Из-за российского вторжения в Украине активно готовятся к сложному отопительному сезону. В частности, правительство объявило об обязательной эвакуации из Донецкой области, поскольку там существует большой риск, что не будет газа и тепла.
- Премьер-министр Денис Шмыгаль информировал, что правительство ведет подготовку к разным сценариям и создало соответствующий штаб. По его словам, Украина накапливает газ, уголь и готовит объекты инфраструктуры.
- В "Нафтогазе" к осени хотят накопить плановые 19 миллиардов кубометров газа. Поэтому "Нафтогаз" должен найти 8 миллиардов долларов и просит о добровольной отсрочке выплат по еврооблигациям.
- Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий считает, что при должной подготовке и финансировании Украина сможет пройти эту зиму достойно.
- В прифронтовом Харькове и Сумской области активно готовятся к началу отопительного сезона. Власти устанавливают передвижные котельные, которые помогут избежать перебоев с отоплением.
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