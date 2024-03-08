Может ли Франция отправить в Украину сухопутные войска: в минобороны страны дали четкий ответ

Неделю назад президент Франции сделал заявление, в котором не исключил возможность отправки в Украину войск НАТО. Это высказывание Макрона породило множество дискуссий и реакций.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню объяснил, как следует понимать слова президента. Он отметил, что пока даже не стоит вопрос об отправке сухопутных войск в Украину.

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"Мы больше не в той же ситуации"

Когда Макрон заявлял о вероятности введения в Украину западных войск, он на самом деле призвал союзников подумать, все ли было сделано, все ли способы и методы помощи Киеву были испытаны, чтобы он смог противостоять российской агрессии.

Все ли мы пробовали между передачей оружия, которое мы знаем сегодня, и совоенной деятельностью, то есть прямой войной с Россией?,

– протрактовал высказывание Макрона Лекорню.

Речь идет не об отправке сухопутных войск, но о других "схемах военного присутствия", в частности для разминирования, обучения украинских солдат на украинской земле.

Министр обороны отметил, что президент хотел обратить внимание партнеров, что ситуация и расклад сил, которые были два года назад изменились. Украинское контрнаступление потерпело неудачу, Россия убивает Навального и продолжает нести угрозу для всех европейских демократий, Конгресс США блокирует помощь.

Войска Запада в Украину: что сказал Макрон и как отреагировали в мире