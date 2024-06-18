Планирует ли Канада отправлять военных инструкторов в Украину

Канада решила не отправлять своих военных инструкторов в Украину. Все из-за неблагоприятных условий.

Министр обороны Билл Блэр заявил, что существуют понятные беспокойства относительно расширения тренировочной миссии в Украине. Заметим, что в начале июня Макрон заявил, что хочет, чтобы Франция подготовила бригаду для ВСУ.

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Почему Канада отказалась отправлять военных инструкторов в Украину

Канада не будет отправлять своих военных инструкторов в Украину. Это решение было объявлено министром обороны страны Биллом Блэром.

Блэр объяснил, что пока не сложилась благоприятная ситуация для отправки канадских инструкторов в Украину.

Я думаю, что существует вполне понятное беспокойство относительно расширения тренировочной миссии в Украине в настоящее время,

– сказал он.

Издание отмечает, что с 2015 года Канада подготовила 40 тысяч украинских военных. Перед полномасштабным вторжением России в Украину канадские инструкторы были переведены в Великобританию и Польшу, где продолжили обучение бойцов Сил обороны.

Что известно об отправке иностранных войск в Украину