Міністр оборони Білл Блер заявив, що існують зрозумілі занепокоєння щодо розширення тренувальної місії в Україні. Зауважимо, що на початку червня Макрон заявив, що хоче, аби Франція підготувала бригаду для ЗСУ.

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Чому Канада відмовилася відправляти військових інструкторів до України

Канада не буде відправляти своїх військових інструкторів до України. Це рішення було оголошено міністром оборони країни Біллом Блером.

Блер пояснив, що наразі не склалася сприятлива ситуація для відправки канадських інструкторів до України.

Я думаю, що існує цілком зрозуміле занепокоєння щодо розширення тренувальної місії в Україні в цей час,

– сказав він.

Видання зазначає, що з 2015 року Канада підготувала 40 тисяч українських військових. Перед повномасштабним вторгненням Росії в Україну канадські інструктори були переведені до Великої Британії та Польщі, де продовжили навчання бійців Сил оборони.

Що відомо про відправку іноземних військ до України