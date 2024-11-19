Европа может отправить войска в Украину после мирного соглашения Трампа, – глава МИД Эстонии

Новоизбранный президент США Дональд Трамп имеет план по завершению войны в Украине. В МИД Эстонии прокомментировали это.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна считает, что европейские лидеры должны быть готовы отправить военные силы в Украину, чтобы поддержать мирное соглашение, которое может заключить Трамп между Киевом и Москвой. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.

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Нужен справедливый мир

Лучшим вариантом безопасности для Украины является членство в НАТО. В то же время если США выступят против присоединения Киева к Альянсу, Европа должна принять меры, чтобы предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России. Она может развернуть свои войска после завершения боевых действий.

Реальные гарантии безопасности означают справедливый мир, и тогда мы говорим о членстве НАТО. Но без США это будет невозможно, и речь идет о любых формах внешнего присутствия,

– подчеркнул Цахкна.

Трамп обещал быстрое завершение войны в Украине. Это вызвало беспокойство по поводу возможных несправедливых соглашений, подкрепленных угрозой сокращения военной поддержки США.

Цахкна отметил, что победа Трампа на выборах привела к усилению обсуждения среди союзников о поддержке Украины, учитывая ситуацию на фронте.

Министр иностранных дел Эстонии также подчеркнул важность участия Франции и Германии в этих усилиях, поскольку Германия является вторым по величине донором военной помощи после США.

По его убеждениям, Европа должна инвестировать в оборону.