У Лаврова истерили из-за заявления Макрона об отправке войск в Украину и угрожали Парижу

Эммануэль Макрон допустил возможность отправки войск союзников на территорию Украины во время развязанной Россией полномасштабной войны против нашего государства. Приспешники Владимира Путина после этого заметно напряглись.

Посол России во Франции Алексей Мешков раскритиковал Эммануэля Макрона из-за его слов о войсках союзников в Украине. Он назвал заявление французского лидера "резким комментарием", который составляет "серьезную проблему".

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Журналисты поинтересовались у российского дипломата, что произойдет, если Франция действительно отправит свои войска на территорию Украины. Приспешник Кремля вместо конкретного ответа стал угрожать Парижу намеками. По его словам, "отсутствие четко определенных красных линий и сохранение стратегической неоднозначности заставляют каждую из сторон предполагать худшее".

Я не говорю, что Россия намерена объявить войну Франции, но очевидно, что из-за такого мышления возникает серьезная стратегическая проблема,

– заявил Мешков.

Более того, посол России во Франции сказал, что присутствие французских солдат в Украине "может представлять угрозу для них самих". Также он заявил, что на этой войне уже погибло "небольшое количество французских наемников".

Что говорил Макрон об Украине