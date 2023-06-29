Отпустили из СИЗО: охраннику закрытого укрытия в Киеве сменили меру пресечения

Охраннику Вадиму Мошкину, подозреваемому по делу о закрытом убежища в поликлинике, 29 июня сменили меру пресечения. Его решили отпустить из-под стражи.

Соответствующее решение принял Киевский апелляционный суд. Возле укрытия в Деснянском районе столицы, которое подозреваемый отказался открыть ночью 1 июня, в результате падения обломков ракеты погибли три человека – две женщины и маленькая девочка.

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Мошкину изменили меру пресечения

Киевский апелляционный суд отпустил под ночной домашний арест сторожа поликлиники № 3 Вадима Мошкина, подозреваемого в "оставлении в опасности, повлекшей смерть людей".

Голосеевский районный суд Киева 3 июня направил Мошкина под арест. На заседании он признал вину, но заявил, что не успел открыть убежище – ракеты прилетели слишком быстро после объявления воздушной тревоги.

"Я должен отвечать за то, что произошло. Сейчас такое время, что нельзя оставаться в стороне", – заявил охранник.

Адвокат сторожа Сергей Моргун просил отпустить Мошкина под личное обязательство являться в суд и к следователю. В свою очередь прокурор Денис Тимошенко настаивал на том, что решение об аресте законное и его нужно оставить в силе.

Есть приказ, что Мошкин обязан открывать убежище, но с этим приказом его никогда не знакомили. Также не была учтена и скорость событий. Всего у Мошкина было 5 минут на открытие двери. Он поначалу не услышал тревоги. Администрация никак не организовала помещение, чтобы он услышал тревогу,

– объяснил адвокат.

По его словам, риски изменения меры пресечения необоснованны. В частности, у подозреваемого якобы нет возможности влиять на свидетелей. Кроме того, Мошкин не планирует скрываться от следствия.

После трагедии директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук заявил, что теперь все укрытия в городе Киеве будут открыты постоянно . Кроме этого, Кабмин принял решение о проверке всех укрытий в Украине

. Глава правительства Денис Шмыгаль подчеркнул, что они должны быть доступны для всех людей в любое время.