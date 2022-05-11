Отработала ПВО: ракета оккупантов разорвалась над инфраструктурным объектом возле Запорожья

Российские оккупанты продолжают выпускать ракеты по Украине. К счастью, возле Запорожья Силам ПВО удалось уничтожить одну из них. Она разорвалась над инфраструктурным объектом.

В среду, 11 мая, российские военные нанесли ракетный удар по Запорожью. К счастью, Силы ПВО сработали на отлично, в результате чего вражеский снаряд разорвался над одним из инфраструктурных объектов области.

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В Запорожской области подчеркнули, что от взрыва ракеты объект претерпел значительные разрушения. К счастью, по предварительной информации, обошлось без жертв.

Какая сейчас ситуация в Запорожье

Российским захватчикам в Украине не рады. Так, на улицах оккупированного Токмака появилось "послание" для врагов. В нем написано: "Победили нацизм – победим и рашизм". Такие открытки можно было увидеть по всему городу. Их расклеивали и на стенах, и на дверях подъездов. Таким образом украинцы в очередной раз отмечают, что оккупантов здесь никто не ждал.

Интересно, что на Запорожье оккупанты тоже не слишком хотят ехать на фронт. Для этого российские военные даже обстреляли свои машины. Произошло это в городе Пологи. Причем сами российские захватчики винят в атаке около 20 автомобилей местное движение сопротивления. Якобы это они атаковали российских захватчиков.

Не обошлось и без "кадровых перемен". Так, российские захватчики назначили "губернатором" Запорожья бывшего народного депутата Евгения Балицкого. Корреспондент 24 канала отмечает, что у него всегда были пророссийские взгляды и никогда их не скрывал. Более того, Балицкий – тот еще украинофоб.

В то же время в Запорожье и Херсонской области открыли "военкоматы" из ОРДЛО. Это сделали для того, чтобы проводить принудительную мобилизацию среди местных жителей. На войну против Украины будут отправлять мужчин из Херсона, Бердянска, Мелитополя, а также других городов. Не исключено, что это произойдет в середине мая.

Также стало известно о разгроме подразделения морской пехоты России. Заметим, что оно участвовало в боях под Киевом. Украинские военные сожгли 2 танка, несколько БМП, а также хорошо всыпали российским военным. В результате этого оккупантам пришлось отступать на несколько населенных пунктов назад.

Тем временем мэр Гуляйполя обратился к гражданским жителям. Он попросил их выбираться в более безопасные города. Заметим, что максимальная активность врага зафиксирована неподалеку не только Гуляйполя, но и Пологов и Орехового.

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