Отравление Марианны Будановой: глава ГУР рассказал о состоянии жены

23 января 2024, 20:29
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FT

Глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал состояние своей жены после отравления тяжелыми металлами. Он отметил, что она продолжает лечение.

Напомним, об отравлении Марианны Будановой стало известно 28 ноября 2023 года. В крови жены разведчика, а также нескольких сотрудников ГУР обнаружили мышьяк и ртуть.

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Буданов о состоянии жены

Она лечится, сейчас чувствует себя лучше,
– отметил Буданов.

В то же время глава разведки отказался уточнять, были ли он или его жена целью отравления.

Большинство покушений на собственную жизнь Буданов описывает как "ничего особенного". Однако особенным был случай в 2019 году. Тогда бомба, заложенная под его автомобилем, преждевременно взорвалась. Глава ГУР остался невредимым.

Отравление жены Буданова

  • Скорее всего, жену Кирилла Буданова отравили через еду. Более того, кроме нее, пострадали еще несколько сотрудников ГУР. Быстрее всего симптомы проявились именно у Марианны Будановой – вероятно, из-за небольшого веса. У самого главы разведки симптомов отравления не обнаружили.
  • Стало официально известно, что отравили Марианну Буданову и разведчиков ртутью и мышьяком, содержание которых кратно превышает все допустимые нормы. Нет информации о том, было ли это разовое или постепенное отравление. Однако доподлинно известно, что такие вещества не используются в быту и военном деле.
  • По словам спикера Андрея Юсова, сейчас все пострадавшие имеют удовлетворительное состояние здоровье. Они прошли лечение в украинской клинике. Однако пострадавших ждут регулярные обследования – курс лечения будет длительным, а процедуры тяжелыми.
  • Юсов подчеркнул, что процесс расследования не быстрый. Когда будут какие-либо результаты, которые можно будет сообщить общественности, это обязательно сделают. Кроме этого, ГУР приняло дополнительные меры безопасности, чтобы это не повторилось.

Автор: Дмитро Усик