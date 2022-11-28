Отравления Саакашвили: какое смертельное вещество нашли в организме политика

Недавно стало известно, что бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили отравили. Авдвокат сообщил, что в организме политика обнаружили яд.

Саакашвили находится в грузинской тюрьме. Бывший президент был отравлен сразу после ареста.

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Какой яд обнаружили в организме

Адвокат политика Шалва Хачапуридзе сообщил, что его подопечный находится в очень плохом состоянии и не может передвигаться самостоятельно. Вероятно, Саакашвили привезут в зал суда на специальной инвалидной коляске. Это впервые через несколько месяцев люди увидят, как выглядит экспрезидент.

Пока что ожидается токсикологический отчет от американских специалистов.

Анализ еще не поступил, но после телефонного разговора выяснилось, что в результате исследования было обнаружено новое вещество – мышьяк,

– рассказал Хачапуридзе.

Ранее в организме Михеила Саакашвили нашли три тяжелых металла. Мать политика, Гиули Аласания, сообщала, что у него есть повышенное содержание ртути, бария и талии. Однако грузинские власти уверяют, что состояние экспрезидента не вселяет особых опасений.

Дело Саакашвили: что известно

Саакашвили заочно приговорили к 6 годам заключения из-за злоупотребления служебным положением. Он 8 лет не приезжал в Грузию. Но все же 1 октября 2021 Саакашвили вернулся, где его и задержали. Тогда же он объявил, что будет голодать.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что помилование Саакашвили не получит.

У Саакашвили начались проблемы со здоровьем. Была информация даже о судорогах, вызванных энцефалопатией Вернике. Это одно из самых тяжелых осложнений от голодовки.

Уже 20 ноября Саакашвили перестал голодать из-за проблем со здоровьем.

Недавно Саакашвили написал письмо Андрею Садовому, где поддержал украинцев в борьбе против россиян.

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