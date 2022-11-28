Саакашвілі наразі перебуває у грузинській в'язниці. Колишнього президента отруїли одразу після арешту.

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Яку отруту виявили в організмі

Адвокат політика Шалва Хачапурідзе повідомив, що його підопічний перебуває у дуже поганому стані і не має змоги пересуватися самостійно. Ймовірно, Саакашвілі привезуть до судового залу на спеціальному інвалідному візку. Це вперше за кілька місяців люди побачать, як виглядає експрезидент.

Наразі очікують токсикологічний звіт від американських фахівців.

Аналіз ще не надійшов, але після телефонної розмови з'ясувалося, що в результаті дослідження була виявлена ​​нова речовина – миш'як,

– розповів Хачапурідзе.

Раніше в організмі Михеїла Саакашвілі знайшли три важких метали. Мати політика, Гіулі Аласанія, повідомляла, що в нього є підвищений вміст ртуті, барію і талію. Однак грузинська влада запевняє, нібито стан експрезидента не вселяє особливих побоювань.

Справа Саакашвілі: що відомо

Саакашвілі заочно засудили до 6 років ув’язнення через зловживання службовим становищем. Він 8 років не приїжджав до Грузії. Але все ж 1 жовтня 2021-го Саакашвілі повернувся, де його й затримали. Тоді ж він оголосив, що буде голодувати.

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що помилування Саакашвілі не отримає.

У Саакашвілі почалися проблеми зі здоров’ям. Була інформація навіть про судоми, які спричинені енцефалопатією Верніке. Це одне з найважчих ускладнень від голодування.

Вже 20 листопада Саакашвілі перестав голодувати через проблеми зі здоров’ям.

Нещодавно Саакашвілі написав листа Андрію Садовому, де підтримав українців в боротьбі проти росіян.

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