Азия опередит Европу: как мир отреагирует, если Путин использует ядерное оружие
Россия продолжает свой ядерный шантаж, однако его боится не Украина, а Запад. Поэтому страна-агрессор грозится бить уже не по украинской территории.
Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк. По его словам, путинские дипломаты начали угрожать ядерными ударами. В то же время Дмитрий Медведев уже пригрозил уничтожением человеческой цивилизации.
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"Они начали угрожать, что, если Украина начнет освобождать свои территории быстро, агрессивно и красиво, то бить будут уже не по нам. А будут бить по одной из стран Европейского союза", – заявил он.
Триггер для крупнейших государств
Давыдюк убежден, что глава Китая Си Цзиньпин первый, кто "свернет шею" Владимиру Путину, если ядерное оружие выстрелит. Аналогичная ситуация и с Индией.
"Убийство коров, которая считается "святой", в Индии – первое место. То есть убийство и кровь – им очень близки и легки. Поэтому, если Путин думает, что Индия не может пойти на Россию, глубоко ошибается", – отметил политолог.
Николай Давыдюк уверен, что ядерное оружие – это тот триггер, который пугает крупнейшие государства, ведь их не побороть старым оружием.
"Но один вид оружия, которые их пугает, который может уничтожить миллиардами и подавить эти миллиарды так, что их можно захватить – это ядерное оружие", – отметил он.
Политолог рассказал, как отреагирует мир, если Путин применит ядерное оружие: смотрите видео
Путина положат на лопатки
Поэтому они очень осторожно к этому относятся. У этих государств тоже есть ядерное оружие, но они не хотят, чтобы кто-то его использовал.
И вот они как раз Путина положат на лопатки и заставят закрыть свой грязный рот, если он будет еще говорить об использовании ядерного оружия,
– сказал Давыдюк.
По его мнению, в таком случае европейцы осторожны.
"Но, скажем, ставка на агрессивный ответ у нас может быть больше на азиатов, чем на европейцев", – заметил политолог.
Ядерный шантаж России: последние новости
- Российский диктатор заявил, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о стратегических наступательных вооружениях. В этом документе говорится об ограничении количества боезарядов.
- Владимир Путин хочет проверить ядерные потенциалы Великобритании и Франции. И это может быть проекция страхов диктатора о состоянии российского ядерного оружия.
- Бункерный дед не собирается использовать ядерное оружие в войне против Украины. Российский публицист из США Андрей Пионтковский считает, что Путин послал скрытые сигналы Западу, что с ним нужно договариваться.