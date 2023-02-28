Азия опередит Европу: как мир отреагирует, если Путин использует ядерное оружие

Россия продолжает свой ядерный шантаж, однако его боится не Украина, а Запад. Поэтому страна-агрессор грозится бить уже не по украинской территории.

Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политолог Николай Давыдюк. По его словам, путинские дипломаты начали угрожать ядерными ударами. В то же время Дмитрий Медведев уже пригрозил уничтожением человеческой цивилизации.

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"Они начали угрожать, что, если Украина начнет освобождать свои территории быстро, агрессивно и красиво, то бить будут уже не по нам. А будут бить по одной из стран Европейского союза", – заявил он.

Триггер для крупнейших государств

Давыдюк убежден, что глава Китая Си Цзиньпин первый, кто "свернет шею" Владимиру Путину, если ядерное оружие выстрелит. Аналогичная ситуация и с Индией.

"Убийство коров, которая считается "святой", в Индии – первое место. То есть убийство и кровь – им очень близки и легки. Поэтому, если Путин думает, что Индия не может пойти на Россию, глубоко ошибается", – отметил политолог.

Николай Давыдюк уверен, что ядерное оружие – это тот триггер, который пугает крупнейшие государства, ведь их не побороть старым оружием.

"Но один вид оружия, которые их пугает, который может уничтожить миллиардами и подавить эти миллиарды так, что их можно захватить – это ядерное оружие", – отметил он.

Политолог рассказал, как отреагирует мир, если Путин применит ядерное оружие: смотрите видео

Путина положат на лопатки

Поэтому они очень осторожно к этому относятся. У этих государств тоже есть ядерное оружие, но они не хотят, чтобы кто-то его использовал.

И вот они как раз Путина положат на лопатки и заставят закрыть свой грязный рот, если он будет еще говорить об использовании ядерного оружия,

– сказал Давыдюк.

По его мнению, в таком случае европейцы осторожны.

"Но, скажем, ставка на агрессивный ответ у нас может быть больше на азиатов, чем на европейцев", – заметил политолог.

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