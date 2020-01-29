Отрекся от деда, – в Госдуме РФ прокомментировали слова Зеленского о Второй мировой

Владимир Зеленский во время совместного брифинга с польским лидером Анджеем Дудой заявил, что все государства мира должны сказать "Нет!" тоталитарным идеологиям, ведь это привело к началу Второй мировой войны. В Кремле считают, что украинский президент ради сохранения власти "стремится очернить совместную с РФ историю".

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что заявления Зеленского, а также лидеров Польши и стран Прибалтики перечеркивают память об истории войны, сообщает ТАСС.

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Сегодня мы видим, когда президент Украины отрекся от деда и пытается ради сохранения власти, признания ряда европейских стран и США сделать все для того, чтобы очернить нашу общую историю,

– сказал Володин.

По словам российского политика, все "это не только кощунство, но и несправедливо, в первую очередь, в отношении памяти их дедов и прадедов". Володин считает, что такие заявления означают, что политики "отрекаются от дедов и прадедов".

Что сказал Зеленский о Второй мировой

Владимир Зеленский во время брифинга в Польше напомнил, что в 1939 году заговор тоталитарных режимов привел к началу Второй мировой войны и последующих трагических событий.

Президент Украины также отметил, что все государства мира должны сказать "Нет!" тоталитарным идеологиям, ксенофобии, агрессии, репрессиям, любым проявлениям ненависти и нетерпимости.

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Почему между Польшей и Россией вспыхнул конфликт из-за Второй мировой?19 декабря глава Кремля заявил: советские войска вошли в Польшу после того, как "польское правительство потеряло контроль над своими вооруженными силами и за тем, что происходит на территории страны".



Впоследствии Путин назвал посла Польши в нацистской Германии Юзефа Липского "сволочью" и "антисемитской свиньей". Польша отреагировала – в МИД страны вызвали российского посла. Также в парламенте страны готовят закон, запрещающий Кремлю распространять свою пропаганду и ложь о польской истории.



Польша заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений президента России о Второй мировой.