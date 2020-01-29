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      Відрікся від діда, – у Держдумі РФ прокоментували слова Зеленського про Другу світову

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      Володін прокоментував слова Зеленського про Другу світову / Getty Images

      Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із польським лідером Анджеєм Дудою заявив, що усі держави світу мають сказати "Ні!" тоталітарним ідеологіям, адже це призвело до початку Другої світової війни. У Кремлі вважають, що український президент заради збереження влади "прагне очорнити спільну з РФ історію".

      Спікер російської Держдуми В'ячеслав Володін вважає, що заяви Зеленського, а також лідерів Польщі й країн Прибалтики перекреслюють пам'ять про історію війни, повідомляє ТАСС.

      Зверніть увагу: Кремль розкритикував слова Зеленського про Другу світову

      Сьогодні ми бачимо, коли президент України відрікся від діда і намагається заради збереження влади, визнання низки європейських країн і США зробити все для того, щоб очорнити нашу спільну історію,
      – сказав Володін.

      За словами російського політика, все "це не тільки блюзнірство, але й несправедливо, в першу чергу, стосовно пам'яті їхніх дідів і прадідів". Володін вважає, що такі заяви означають, що політики "відрікаються від дідів і прадідів".

      Що сказав Зеленський про Другу світову

      Володимир Зеленський під час брифінгу у Польщі нагадав, що у 1939 році змова тоталітарних режимів призвела до початку Другої світової війни та всіх подальших трагічних подій. 

      Президент України також наголосив, що усі держави світу мають сказати "Ні!" тоталітарним ідеологіям, ксенофобії, агресії, репресіям, будь-яким проявам ненависті та нетерпимості.

      Більше тут: Зеленський зустрівся з Дудою в Освенцимі: про що говорили

      Чому між Польщею та Росією спалахнув конфлікт через Другу світову?19 грудня очільник Кремля заявив: радянські війська увійшли до Польщі після того, як "польський уряд втратив контроль за своїми збройними силами і за тим, що відбувається на території країни".

      Згодом Путін назвав посла Польщі в нацистській Німеччині Юзефа Липського "сволотою" та "антисемітською свинею". Польща відреагувала – до МЗС країни викликали російського посла. Також у парламенті країни готують закон, який заборонятиме Кремлю поширювати свою пропаганду та брехню щодо польської історії.

      Польща заявила, що готова вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви президента Росії про Другу світову.

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України Україна – Росія Володимир Зеленський Новини Польщі Історія Новини Росії Новини політики
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