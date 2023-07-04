"Отрицательный взлет": российский МиГ-31 разбился во время учений в Камчатском крае

4 июля 2023, 16:39
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В Камчатском крае разбился российский МиГ-31. Сообщается, что это был учебный полет, который завершился "отрицательным успехом".

"Грустную новость" сообщили росСМИ, информирует 24 Канал. Самолет "отрицательно взлетел" над Авачинским заливом.

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Сообщают, что самолет летел якобы без боекомплекта. К месту крушения направили поисково-спасательные силы.

Россия несет колоссальные потери

Из ПТРК "Джавелин" украинские герои сбили российский вертолет Ка-52.

На Бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК "Джавелин" сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор",
– отметили защитники.

Один "Аллигатор" стоит почти 500 миллионов рублей. В общей сложности Россия до начала полномасштабного вторжения имела их примерно 90. 

Всего с начала полномасштабной войны украинские герои уничтожили 315 самолетов и 309 вертолетов.

Также по состоянию на 4 июля украинским защитникам и защитницам удалось уничтожить:

  • танков – 4 059 (+2);
  • боевых бронированных машин – 7 908 (+9);
  • артиллерийских систем – 4 252 (+32);
  • РСЗО – 647 (+6);
  • средств ПВО – 394.

Россия несет также колоссальные потери в живой силе. По состоянию на 4 июля удалось "пакетизировать" уже 231 030 оккупантов. Только за последние сутки на концерт к Кобзону отправились 770 захватчиков.

 

 

 

Автор: Мар'яна Бекало