"Отрицательный взлет": российский МиГ-31 разбился во время учений в Камчатском крае
В Камчатском крае разбился российский МиГ-31. Сообщается, что это был учебный полет, который завершился "отрицательным успехом".
"Грустную новость" сообщили росСМИ, информирует 24 Канал. Самолет "отрицательно взлетел" над Авачинским заливом.
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Сообщают, что самолет летел якобы без боекомплекта. К месту крушения направили поисково-спасательные силы.
Россия несет колоссальные потери
Из ПТРК "Джавелин" украинские герои сбили российский вертолет Ка-52.
На Бердянском направлении противотанкисты бригады из ПТРК "Джавелин" сожгли дорогостоящий российский ударный вертолет Ка-52, известный как "Аллигатор",
– отметили защитники.
Один "Аллигатор" стоит почти 500 миллионов рублей. В общей сложности Россия до начала полномасштабного вторжения имела их примерно 90.
Всего с начала полномасштабной войны украинские герои уничтожили 315 самолетов и 309 вертолетов.
Также по состоянию на 4 июля украинским защитникам и защитницам удалось уничтожить:
- танков – 4 059 (+2);
- боевых бронированных машин – 7 908 (+9);
- артиллерийских систем – 4 252 (+32);
- РСЗО – 647 (+6);
- средств ПВО – 394.
Россия несет также колоссальные потери в живой силе. По состоянию на 4 июля удалось "пакетизировать" уже 231 030 оккупантов. Только за последние сутки на концерт к Кобзону отправились 770 захватчиков.