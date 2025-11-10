В Минобороны сказали, кто может оформить отсрочку от мобилизации, не выходя из дома
С 1 ноября начали действовать новые правила оформления отсрочки от мобилизации. ТЦК больше не принимают заявлений на отсрочку. Их надо подавать через Резерв+ или ЦПАУ.
Кроме того, большинство отсрочек продлеваются автоматически. Главное условие – это наличие устойчивых оснований для ее получения или оснований, которые можно подтвердить в госреестрах, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.
Смотрите также Прославился смешными видео в тиктоке: на войне погиб Максим Тимощук
Кто может оформить отсрочку онлайн?
На сегодня оформить через Резерв+ можно 10 отсрочек. Речь идет о следующих категориях:
- лица с инвалидностью;
- временно непригодные к службе (при наличии электронного постановления ВВК);
- родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
- родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
- женщины и мужья военных с ребенком;
- родители трех и более детей в одном браке;
- родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
- студенты, аспиранты аспиранты;
- работники высшего и профобразования.
В оборонном ведомстве пообещали, что продолжат работать над оцифровкой остальных отсрочек. Так, вскоре в приложении "Резерв+" должна появиться отсрочка для людей, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.
В Сухопутных войсках говорят, что большинство людей, которые имеют право на отсрочку, могут оформить ее онлайн. Сейчас автоматически продлено около 720 тысяч отсрочек.
Что известно о новых правилах оформления отсрочки?
- Лица, у которых тип отсрочки еще не доступен в Резерв+, которые не пользуются смартфоном или имеют бумажные документы и недостаточно информации в государственных реестрах, с 1 ноября могут подать заявление на отсрочку в любом удобном ЦПАУ.
- Бумажная справка об отсрочке заменяется на электронный документ с QR-кодом.
- В Раде приняли законопроект, который предусматривает, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет будут иметь право на 12-месячную отсрочку от мобилизации. Необходимым условием для этого является то, что военнослужащие уже отслужили по контракту не менее года во время военного положения.