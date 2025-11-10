Укр Рус
24 Канал Новости Украины В Минобороны сказали, кто может оформить отсрочку от мобилизации, не выходя из дома
10 ноября, 08:34
2

В Минобороны сказали, кто может оформить отсрочку от мобилизации, не выходя из дома

Анастасия Колесникова

С 1 ноября начали действовать новые правила оформления отсрочки от мобилизации. ТЦК больше не принимают заявлений на отсрочку. Их надо подавать через Резерв+ или ЦПАУ.

Кроме того, большинство отсрочек продлеваются автоматически. Главное условие – это наличие устойчивых оснований для ее получения или оснований, которые можно подтвердить в госреестрах, передает 24 Канал со ссылкой на Минобороны.

Смотрите также Прославился смешными видео в тиктоке: на войне погиб Максим Тимощук

Кто может оформить отсрочку онлайн?

На сегодня оформить через Резерв+ можно 10 отсрочек. Речь идет о следующих категориях:

  • лица с инвалидностью;
  • временно непригодные к службе (при наличии электронного постановления ВВК);
  • родители ребенка с инвалидностью до 18 лет;
  • родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
  • те, кто имеют жену (мужа) с инвалидностью I или II группы;
  • женщины и мужья военных с ребенком;
  • родители трех и более детей в одном браке;
  • родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет;
  • студенты, аспиранты аспиранты;
  • работники высшего и профобразования.

В оборонном ведомстве пообещали, что продолжат работать над оцифровкой остальных отсрочек. Так, вскоре в приложении "Резерв+" должна появиться отсрочка для людей, которые ухаживают за отцом или матерью с инвалидностью.

В Сухопутных войсках говорят, что большинство людей, которые имеют право на отсрочку, могут оформить ее онлайн. Сейчас автоматически продлено около 720 тысяч отсрочек.

Что известно о новых правилах оформления отсрочки?