Новые правила мобилизации: кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам

Новый закон о мобилизации, который меняет перечень оснований для отсрочки от призыва на военную службу, вступил в силу 18 мая. В частности, были внесены изменения относительно отсрочки по семейным обстоятельствам.

Согласно новому закону, отсрочка сохраняется для военнообязанных, которые содержат трех или более детей до 18 лет, а также тех, кто воспитывает ребенка с инвалидностью. Заметим, что она оформляется с помощью реестра "Оберег".

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Кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам

Согласно статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку от призыва на службу можно оформить с помощью реестра "Оберіг", который использует данные из других государственных реестров для подтверждения права на отсрочку.

По семейным обстоятельствам могут получить освобождение от мобилизации:

женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей до 18 лет;

одинокие матери или отцы, которые воспитывают ребенка до 18 лет;

усыновители, опекуны, попечители и приемные родители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, до 18 лет.

Что известно об отсрочке для лиц, которые воспитывают детей с инвалидностью

Отсрочку также могут получить лица, которые воспитывают детей с инвалидностью, в частности:

ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

ребенка с тяжелыми заболеваниями (перинатальные поражения нервной системы, врожденные пороки, редкие болезни, онкология, ДЦП, сахарный диабет I типа, хронические болезни почек IV стадии и т.д.);

совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;

ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи, что подтверждается соответствующим документом.

Что известно об отсрочке для ухода за лицом с инвалидностью или пожилым человеком

Об отсрочке от мобилизации для ухода за инвалидом или пожилым человеком, на это имеют право:

родственники, которые ухаживают за больной женой/мужем, ребенком или родителями, что нуждаются в постоянном уходе;

лица, которые имеют жену/мужа или родителей с инвалидностью I-II группы (при условии отсутствия других иждивенцев);

опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными;

лица, осуществляющие постоянный уход за инвалидом I группы или лицом, нуждающимся в постоянном уходе (при отсутствии других смотрителей).

Мобилизация в Украине: последние новости

Владимир Зеленский сообщил, что ситуация с мобилизацией улучшилась после вступления в силу нового закона 18 мая.

Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что с 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код, который будет подтверждать факт обновления данных. Таким образом, данные в приложении будут полностью идентичны бумажным.

Также стало известно, что Офис Президента решил отказаться от идеи экономического бронирования, вероятно из-за опасений со стороны Генштаба.

Для получения отсрочки от мобилизации лицам, которые имеют жену или мужа с инвалидностью или одного из родителей с инвалидностью I или II группы, необходимо доказать отсутствие других трудоспособных лиц, обязанных их содержать по закону.