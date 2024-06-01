Новые правила мобилизации: кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам
Источник:Закон о мобилизации
Новый закон о мобилизации, который меняет перечень оснований для отсрочки от призыва на военную службу, вступил в силу 18 мая. В частности, были внесены изменения относительно отсрочки по семейным обстоятельствам.
Согласно новому закону, отсрочка сохраняется для военнообязанных, которые содержат трех или более детей до 18 лет, а также тех, кто воспитывает ребенка с инвалидностью. Заметим, что она оформляется с помощью реестра "Оберег".
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Кто может получить отсрочку по семейным обстоятельствам
Согласно статье 23 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", отсрочку от призыва на службу можно оформить с помощью реестра "Оберіг", который использует данные из других государственных реестров для подтверждения права на отсрочку.
По семейным обстоятельствам могут получить освобождение от мобилизации:
- женщины и мужчины, которые содержат трех и более детей до 18 лет;
- одинокие матери или отцы, которые воспитывают ребенка до 18 лет;
- усыновители, опекуны, попечители и приемные родители детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки, до 18 лет.
Что известно об отсрочке для лиц, которые воспитывают детей с инвалидностью
Отсрочку также могут получить лица, которые воспитывают детей с инвалидностью, в частности:
- ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- ребенка с тяжелыми заболеваниями (перинатальные поражения нервной системы, врожденные пороки, редкие болезни, онкология, ДЦП, сахарный диабет I типа, хронические болезни почек IV стадии и т.д.);
- совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы;
- ребенка, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи, что подтверждается соответствующим документом.
Что известно об отсрочке для ухода за лицом с инвалидностью или пожилым человеком
Об отсрочке от мобилизации для ухода за инвалидом или пожилым человеком, на это имеют право:
- родственники, которые ухаживают за больной женой/мужем, ребенком или родителями, что нуждаются в постоянном уходе;
- лица, которые имеют жену/мужа или родителей с инвалидностью I-II группы (при условии отсутствия других иждивенцев);
- опекуны лиц с инвалидностью, признанных судом недееспособными;
- лица, осуществляющие постоянный уход за инвалидом I группы или лицом, нуждающимся в постоянном уходе (при отсутствии других смотрителей).
Мобилизация в Украине: последние новости
- Владимир Зеленский сообщил, что ситуация с мобилизацией улучшилась после вступления в силу нового закона 18 мая.
- Представитель Министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин отметил, что с 18 июня в приложении Резерв+ появится QR-код, который будет подтверждать факт обновления данных. Таким образом, данные в приложении будут полностью идентичны бумажным.
- Также стало известно, что Офис Президента решил отказаться от идеи экономического бронирования, вероятно из-за опасений со стороны Генштаба.