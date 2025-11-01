Почему в ТЦК больше нельзя подавать заявления об отсрочке: в Минобороны объяснили

С 1 ноября ТЦК и СП больше не принимают заявление на отсрочку от мобилизации. Теперь ее оформить можно только через приложение "Резерв+" или ЦПАУ.

Таким образом власти решили разгрузить ТЦК, чтобы те могли эффективнее проводить мобилизацию, которая является приоритетной для армии. Об этом сказал руководитель Главного управления информационных технологий Олег Берестовой, передает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

Смотрите также Отсрочка без ТЦК, потеря соцвыплат и старт отопительного сезона: изменения с 1 ноября

Какие отсрочки можно оформить в "Резерв+"?

На сегодня через приложение можно оформить 10 типов отсрочек. Их количество будет расти. Речь идет о таких категориях людей:

Люди с инвалидностью.

Временно непригодные к службе (при наличии постановления ВВК в электронном виде).

Родители трех и более детей до 18 лет в одном браке.

Отец или мать, которые самостоятельно воспитывают ребенка до 18 лет.

Родители ребенка с инвалидностью до 18 лет.

Родители совершеннолетнего ребенка с инвалидностью I или II группы.

Те, кто имеет жену или мужа с инвалидностью I или II группы.

Женщины и мужчины, которые воспитывают ребенка до 18 лет, если их муж или жена служит в армии.

Студенты дневной или дуальной формы, которые получают высший уровень образования, а также докторанты и интерны.

Научные, научно-педагогические и педагогические работники, которые преподают и работают по основному месту не менее чем на 0,75 ставки.

Все остальные отсрочки надо оформлять через ЦПАУ.

С 1 ноября большинство отсрочек от мобилизации будут продлеваться автоматически. По словам Берестового, автоматическое продление отсрочек касается более 700 тысяч граждан.

Обратите внимание! Если система не сможет подтвердить основание (например, из-за расторжения брака или отсутствия данных в государственных реестрах), отсрочка не будет продлена.

Последние новости о мобилизации в Украине