Руководитель Центра по изучению оккупации Петр Андрющенко рассказал 24 Каналу, что сегодня наибольшую поддержку общества пользуются военные. При этом сложилась революционная ситуация, когда люди недовольны властью и главой Генштаба.

Как можно урегулировать кризисную ситуацию?

По словам Андрющенко, для начала деэскалации нужен один маленький шаг – отстранить от должности Александра Сырского. Тогда должен начаться диалог с обществом. Для этого уже пришло время.

Михаил Федоров также говорил о том, что нужно собрать лидеров общественного мнения, умных людей, оппозицию, журналистов и начать консультации. Можно вспомнить ситуацию с НАБУ: после отставки Ермака он организовал чат с журналистами, где каждый мог задавать вопросы.

"Прямая коммуникация упростила ситуацию и значительно снизила уровень недовольства в обществе. А когда Зеленский говорит, что у нас нет единства, то он ошибается. Ведь сегодня он, как никто другой, объединил украинцев, но не на своей стороне, а против себя", – отметил Петр Андрющенко.

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Если будет правильная коммуникация, то даже Михаил Федоров, скорее всего, согласится работать в компромиссном варианте, останется частью команды. Тогда все стабилизируется. Другого выхода просто нет, потому что если произойдет иначе, то общество и власть расколются. А это самое худшее, что может случиться во время войны.

Напомним, на фоне протестов по всей Украине Владимир Зеленский все-таки отстранил от должности главу Минобороны. Место Михаила Федорова занял генерал Евгений Хмара, который ранее возглавлял Центр специальных операций "Альфа" СБУ. По словам президента, именно Хмара сегодня "знает, что нужно Украине".