Керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко розповів 24 Каналу, що сьогодні найбільшу підтримку суспільства мають військові. При цьому виникла революційна ситуація, коли люди незадоволені владою та очільником Генштабу.

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За словами Андрющенка для початку деескалації потрібен один маленький крок – зняти з посади Олександра Сирського. Тоді має початися діалог з суспільством. Для цього уже прийшов час.

Михайло Федоров також говорив про те, що потрібно збирати лідерів думок, розумних людей, опозицію, журналістів і починати консультації. Можна згадати ситуацію з НАБУ, відставкою Єрмака він організував чат з журналістами, де кожен міг ставити питання.

"Пряма комунікація спростила і значно знизила градус незадоволення у суспільстві. А коли Зеленський каже, що у нас немає єдності, то помиляється. Бо сьогодні він як ніхто об'єднав українців, але не разом з собою, а проти", – зауважив Петро Андрющенко.

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Якщо буде правильна комунікація, то навіть Михайло Федоров, скоріш за все, погодиться працювати у компромісному варіанті, залишиться частиною команди. Тоді все стабілізується. Іншого виходу просто немає, бо якщо станеться інакше, то суспільство й влада розколються. А це найгірше, що може статися під час війни.

Нагадаємо, на тлі протестів по всій Україні Володимир Зеленський все-таки зняв з посади очільника Міноборони. Місце Михайла Федорова зайняв генерал Євген Хмара, який раніше керував Центром спеціальних операцій "Альфа" СБУ. За словами президента, саме Хмара сьогодні "знає, що потрібно Україні".