У России самый большой и самый старый флот, который она унаследовала от Советского Союза. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что за последние 30 лет флот пополнился несколькими атомными подлодками.
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Во время учений, вероятно, флагман Тихоокеанского флота – тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" – находился на консервации, на нем, скорее всего, не было экипажа. А роль флагмана выполнял ракетный крейсер "Варяг".
Неизвестно, снимали ли с консервации во время учений "Адмирала Лазарева". Вероятно, что нет. Ведь для этого нужен экипаж, а это дело не нескольких часов,
– предположил военный эксперт.
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Хороший признак
Жданов обратил внимание, что главной интригой этих учений стала отставка командующего Тихоокеанского флота адмирала Сергей Авакянца.
Сейчас он возглавляет "штаб, курируемый центрами военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания". Так "повысили" адмирала,
– отметил собеседник.
Олег Жданов считает это хорошим признаком, который свидетельствует о том, что очевидно в Тихоокеанском флоте России не все так хорошо.
"А также, возможно, не все корабли смогли выйти на учения, а вышедшие не справились с выполнением учебно-боевых задач, которые были перед ними поставлены", - подчеркнул он.
Внезапная проверка боеготовности Тихоокеанского флота России
- 14 апреля внезапно начались учения Тихоокеанского флота. Все корабли были приведены в полную боевую готовность. В рамках учения флот планировал совершать ракетные пуски, направленные на поражение морских ударных группировок и наземных объектов гипотетического противника.
- Позже глава минооброны Сергей Шойгу отчитывался Владимиру Путину, что к внезапной проверке Тихоокеанского флота было привлечено 25 тысяч военнослужащих, 167 боевых кораблей и судов обеспечения, в том числе 12 подлодок, а также 89 самолетов и вертолетов.
- Шойгу, в частности, заявил о "полной боеспособности Тихоокеанского флота" и его "готовности к применению стратегических подлодок".
- А уже 20 апреля был уволен командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц. 65-летний адмирал занимал этот пост с 2012 года.