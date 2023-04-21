У России самый большой и самый старый флот, который она унаследовала от Советского Союза. Об этом на своем ютуб-канале рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Он отметил, что за последние 30 лет флот пополнился несколькими атомными подлодками.

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Во время учений, вероятно, флагман Тихоокеанского флота – тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" – находился на консервации, на нем, скорее всего, не было экипажа. А роль флагмана выполнял ракетный крейсер "Варяг".

Неизвестно, снимали ли с консервации во время учений "Адмирала Лазарева". Вероятно, что нет. Ведь для этого нужен экипаж, а это дело не нескольких часов,

– предположил военный эксперт.

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Хороший признак

Жданов обратил внимание, что главной интригой этих учений стала отставка командующего Тихоокеанского флота адмирала Сергей Авакянца.

Сейчас он возглавляет "штаб, курируемый центрами военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания". Так "повысили" адмирала,

– отметил собеседник.

Олег Жданов считает это хорошим признаком, который свидетельствует о том, что очевидно в Тихоокеанском флоте России не все так хорошо.

"А также, возможно, не все корабли смогли выйти на учения, а вышедшие не справились с выполнением учебно-боевых задач, которые были перед ними поставлены", - подчеркнул он.

Обратите внимание! В состав Тихоокеанского флота России входит 155-я отдельная гвардейская бригада морской пехоты. Известна она в частности тем, что понесла сокрушительные потери в ноябре 2022 года в боях за Павловку в Донецкой области и в феврале 2023 года из-за провальной попытки наступления на Угледар.

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